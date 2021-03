Le coup de gueule de Steve Kerr après la déformation de ses propos pour créer des polémiques sur Twitter

Invité sur le podcast de « The Ringer » avec Logan Murdock, Steve Kerr s’est exprimé sur différents sujets et notamment la formidable épopée de Golden State avec Kevin Durant.

Le problème est que certains de ses propos ont été totalement sortis de leur contexte sur Twitter par Drew Shiller, un journaliste couvrant l’actualité des Warriors, engendrant une grosse colère de Steve Kerr, qui a tenu à clarifier la situation en conférence de presse afin de désamorcer les polémiques naissantes.

« Le principal point de cette conversation était le stress de ces cinq ans comparé au fait de coacher une équipe de jeunes joueurs qui ne gagne pas beaucoup mais qui souhaite apprendre de ses erreurs »

« J’ai fait un podcast il y a quelques jours avec Logan Murdock et j’y ai mentionné que la saison dernière, où nous avions eu le pire bilan de la ligue, était plus appréciable d’un point de vue du coaching que la précédente où nous avions perdu en finale. Le contexte était que sur ces cinq ans de succès, la dernière était juste une véritable corvée. On était à un haut niveau de stress avec deux énormes blessures pendant les Finals sans oublier DeMarcus qui a aussi eu une sérieuse blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant six semaines. Nous étions tous stressés. »

Le coach insiste bien sur le facteur stress qui était au plus haut pendant cette glorieuse période.

« Le principal point de cette conversation était le stress de ces cinq ans comparé au fait de coacher une équipe de jeunes joueurs qui ne gagne pas beaucoup mais qui souhaite apprendre de ses erreurs. J’ai dit qu’en termes de stress et de coaching, la saison dernière était plus agréable que celle qui la précédait. C’était ça ma phrase. »

C’est alors que Steve Kerr évoque le tweet qui l’a mis en colère. « Drew Shiller a décidé de tweeter aujourd’hui (hier) que Steve Kerr a dit qu’il a plus apprécié la saison dernière que la précédente avec Kevin Durant. Donc je veux être extrêmement clair, si vous voulez connaitre la vérité, allez écouter le podcast avant d’utiliser mes propos en les sortant de leur contexte car ça ne ressemble pas du tout à ce que j’ai dit. C’est un tweet totalement faux. C’est sortir totalement quelque chose de son contexte au point où les gens vont penser que j’ai réellement dit ça. »

« Je vais faire beaucoup de choses qui méritent la critique et c’est mérité. Mais utiliser mes propos de la sorte dans un tweet était tellement irresponsable et dommageable que ça me met en colère »

Le tweet de Drew Shiller n’est pas totalement faux, mais il semble insinuer que la différence pour Steve Kerr se situe dans le départ de Kevin Durant. Et c’est ce que tout le monde a compris puisque l’ailier de Brooklyn a réagi au message d’un « C’est hilarant » qui a alerté les dirigeants des Warriors.

Néanmoins, le coach ne veut pas attaquer la presse dans son ensemble. « Vous, les journalistes, avez toujours été excellents avec moi depuis des années et je me plains rarement de votre travail. Je sais que je suis critiquable sur chaque match, que je vais prendre des mauvaises décisions que vous pouvez critiquer. Je vais faire beaucoup de choses qui méritent la critique et c’est mérité. Mais utiliser mes propos de la sorte dans un tweet était tellement irresponsable et dommageable que ça me met en colère. »

Dans cette ère des réseaux sociaux où l’information afflue de partout, ll’ancien joueur des Bulls regrette cette maladresse (Drew Shiller a ensuite regretté son message) que certains vont prendre pour argent comptant.

« Et je sais que ça va faire le tour des médias, que les gens vont parler d’une citation qu’ils pensent être la mienne alors que ce n’est pas du tout le cas. Donc je ne suis pas content. Encore une fois, j’essaye d’être le plus transparent possible pour que nos fans sachent vraiment ce qu’on vit dans notre équipe. Nous aimons partager notre histoire. C’est en quelque sorte de la mauvaise pub pour notre équipe donc c’est vraiment important pour moi. Il s’agit peut-être des médias d’aujourd’hui qui veulent cela mais c’est complétement faux et ça m’énerve. »

Suite à cette tirade de l’entraineur des Warriors, les choses seraient tout de même rentrées dans l’ordre entre les deux hommes, qui se sont appelés pour clarifier la situation.