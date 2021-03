Le trio Morant-Brooks-Valanciunas fait plier Boston en prolongation

Le « Grint&Grind », le feu, la passion, l’énergie… Voilà un peu tout ce qui manque à cette équipe de Boston pourtant pas dénuée de talent cette saison encore. En ce sens, le déplacement à Memphis en « back-to-back » avait tout d’un bon test pour les hommes de Brad Stevens qui ont montré du caractère mais n’ont pu éviter la défaite en prolongation face à un trio Morant-Brooks-Valaniunas déchaîné, entre les 29 points, 9 passes décisives du premier, les 24 points, 7 rebonds, 7 passes du second et le double-double à 16 points et 19 rebonds du troisième.

Dans la foulée de sa victoire de la veille contre Orlando, Boston attaque fort en claquant cinq paniers à 3-points dès les premières minutes puis en passant à +8 suite à un dunk en transition de Robert Williams III (22-30).

Ja Morant fait du Allen Iverson

En sortie de banc, le bon passage de Desmond Bane remet Memphis dans le droit chemin. Les Grizzlies repassent brièvement en tête dans la foulée grâce à Dillon Brooks (38-37) mais le trio Pritchard-Brown-Theis fait encore feu de loin, avant de voir Semi Ojeleye et Jeff Teague prendre le relais, toujours derrière l’arc (60-65).

Les locaux vont alors rectifier le tir au retour des vestiaires avec Jonas Valanciunas pour mener la fronde, le Lituanien scorant trois fois en moins de deux minutes et claquant un dunk qui a le mérite de réveiller ses coéquipiers. Ja Morant s’offre ensuite un « coast-to-coast » à la Allen Iverson avant d’aller péter un alley-oop sur un service de Dillon Brooks. Le meneur des Grizzlies enfonce le clou en trouvant Kyle Anderson à 3-points (81-72).

Boston réagit mais craque en prolongation

Malgré la réaction d’un Jaylen Brown intenable en fin de troisième quart-temps, voilà encore Boston dans de sales draps à 12 minutes de la fin (94-86). Memphis s’en remet au tandem Morant-Brooks pour permettre à Memphis de faire la course en tête. Mais les C’s ne lâchent pas, avec un Jaylen Brown encore percutant et qui voit les apports de Robert Williams III et Jeff Teague bien l’aider.

Jeff Teague finit par égaliser à 111-111 après le contre de Robert Williams III sur Ja Morant, mais Dillon Brooks à mi-distance et Kyle Anderson en contre-attaque redonnent quatre longueurs d’avance aux locaux (115-111). Marcus Smart sauve alors les siens en arrachant un panier sous le cercle puis en envoyant Daniel Theis dans les airs pour un alley-oop qui envoie tout le monde en quatrième quart-temps (117-117).

Les Grizzlies gardent la tête froide pour autant et vont conclure au terme des cinq minutes supplémentaires. Lancés par Jonas Valanciunas sous le cercle et Grayson Allen derrière l’arc, les troupes de Taylor Jenkins font finalement la différence suite à un 2+1 de Dillon Brooks et un drive de Kyle Anderson (129-125). Les deux derniers lancers de Ja Morant permettent à Memphis de l’emporter 132-126 et de retrouver à son tour un bilan à l’équilibre (20v-20d).