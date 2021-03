Les Kings font la différence en seconde mi-temps à Cleveland

Pour les Kings, il s’agissait de bien terminer un « road trip » de six matches avant de revenir en Californie. Et sérieux, ils ont réalisé une bonne entame de rencontre. Ils insistent à l’intérieur, en attaquant le cercle et étant tranchants et agressifs.

Les premiers instants de la partie sont ainsi dominés par les joueurs de Luke Walton. Il faut plusieurs minutes à Cleveland, notamment grâce à l’entrée des remplaçants comme JaVale McGee ou Dean Wade, pour observer une réaction de leur part. Le banc de Cleveland apporte de l’énergie et remet les Cavs dans le bon sens (35-36).

Cela ne dure pas car le retour de De’Aaron Fox redonne un coup de fouet aux Kings. Le meneur de jeu dévore les espaces avec sa vitesse. Jusqu’à la pause, on assiste à un échange de paniers, symbole d’une première mi-temps équilibrée où chaque équipe a eu ses temps forts et ses temps faibles (59-62).

La différence se fait en troisième quart-temps. Les Kings reviennent sur le parquet avec davantage d’intensité. Ils commencent la seconde mi-temps avec un 4/4 au shoot et De’Aaron Fox reste sur sa lancée du deuxième quart-temps avec 11 points. Comme le meneur est rapidement secondé par Tyrese Haliburton et que les Cavaliers sont catastrophiques offensivement, l’écart monte à un moment à 19 points (76-90). Cleveland a été débordé.

Sonnés, les Cavaliers ont donc besoin de réagir. C’est fait mais c’est discret et ça ne bouscule pas vraiment les troupes de Luke Walton. Surtout quand De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton (28 points, record en carrière pour le rookie) passent la seconde et mettent les choses au clair. Les deux Kings enchaînent les paniers avec facilité et valident ainsi la victoire méritée de Sacramento, 105-119.