Un programme avec huit matchs ce soir dont trois à suivre sur beIn Sports : Cleveland – Sacramento (00h30, beIn 4), Milwaukee – Indiana (02h00, beIn 1) et un alléchant Clippers – Hawks pour terminer la soirée (03h00, beIn 4).

À noter également le Jazz qui termine son « road trip » de cinq matchs à Chicago (02h00). Les Jazzmen en sont à deux victoires pour deux défaites et seront déterminés à bien finir avant de retrouver la Vivint Smart Home Arena pour recevoir Brooklyn, dès mercredi.

À la même heure, le déplacement des Celtics à Memphis sera également à suivre, Boston ayant retrouvé des couleurs face à Orlando. Un bon test pour confirmer dès ce soir face aux Grizzlies de la paire Morant/Valanciunas.

