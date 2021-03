Les plus belles actions de la semaine | De’Aaron Fox en plein dans le Beal

On a le droit à une double ration de Ja Morant et c’est bien mérité. Le meneur des Grizzlies est superbe quand il passe un layup en 360° face aux Warriors, puis décisif quand il marque en fin de rencontre face à Miami.

On peut aussi apprécier les contres de Jarrett Allen et Nerlens Noel ou les shoots longue distance d’Andrew Wiggins et Luka Doncic. Mais c’est bien De’Aaron Fox qui prend la première place de ce classement hebdomadaire avec son tir à mi-distance dans le « money time » à Washington.