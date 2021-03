Saison finie pour LaMelo Ball ?

Et si la course au meilleur rookie était déjà terminée ? Grand favori pour le trophée, LaMelo Ball en a peut-être déjà terminé de sa saison puisque ESPN rapporte que l’arrière des Hornets s’est fracturé le poignet droit ! Selon nos confrères, il devrait manquer le reste de la saison, et sa main serait cassée entre le pouce droit et le poignet.

C’est en tombant face aux Clippers que LaMelo Ball s’est blessé, et c’est une IRM qui a révélé la fracture. Pour l’instant, le meneur n’est pas forfait pour le reste de la saison car il souhaite consulter des spécialistes. Il doit ainsi se rendre à New York dans une clinique spécialisée, et l’objectif est d’éviter l’opération, synonyme de fin de saison.

Mais tout laisse à penser qu’il passera sur le billard, et on ne devrait donc pas le revoir sur les terrains.

Cruel pour les Hornets, équipe surprise à l’Est, et pour le joueur qui dominait la course au Rookie Of The Year. Désormais, Anthony Edwards, meilleur marqueur chez les rookies, a un boulevard pour gagner cette récompense…