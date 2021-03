John Wall voulait jouer avec DJ Augustin depuis des années

Il y a des joueurs très bons dans des équipes de milieu de tableau qui ne parviennent jamais à franchir le cap dans une formation de haut de tableau. C’est le cas de DJ Augustin, plutôt bon au aux Hornets ou au Magic, mais qui n’a jamais réussi à s’imposer chez les Bucks, et il a déjà fait ses valises, direction Houston.

Une ville qu’il connaît très bien puisqu’il a joué au lycée à Missouri City dans l’agglomération de Houston, avant de rejoindre l’université de Texas, situé à Austin. Treize ans après son arrivée en NBA, le voilà donc de retour dans une salle qu’il connaît bien.

« Je suis arrivé ici au lycée en senior après le passage de l’ouragan Katrina » raconte-t-il au Houston Chronicle. « Je n’avais pas eu beaucoup d’occasions d’aller aux matches. Puis, je suis sorti de l’université. Lors de mes premières années en NBA, à Charlotte, on ne faisait pas les playoffs, et je revenais ici. C’était quand les Rockets avaient joué les Blazers en playoffs. Aaron Brooks était le meneur à l’époque. Il y avait une super ambiance, simplement une belle énergie. Faire partie de ça aujourd’hui compte beaucoup pour moi. »

« J’espère qu’on pourra inverser les choses d’ici la fin de saison »

Augustin débarque aux Rockets alors que l’équipe reste sur 19 défaites de suite ! Une situation qui ne l’effraie pas. « Je me suis déjà retrouvé dans cette situation dans une équipe qui perdait beaucoup de matches, avec des saisons avec beaucoup de défaites… J’ai aussi fait partie d’équipes qui gagnaient beaucoup de matches. A partir de là, je vais essayer d’apporter du leadership, de faire en sorte que les gars restent soudés dans ces moments difficiles. J’espère qu’on pourra inverser les choses d’ici la fin de saison. »

A Houston, Augustin sera le joueur le plus âgé, et il devrait être la doublure de John Wall. Un rôle qu’il connaît bien, et l’ancien meneur des Wizards a expliqué que ça faisait des années qu’il voulait jouer avec son nouveau coéquipier.

« Il fait partie de ces joueurs avec qui j’avais toujours eu envie de jouer, et on avait essayé de le récupérer plusieurs fois à Washington. C’est amusant de voir qu’on se retrouve désormais dans la même équipe. Je l’ai toujours respecté, par son jeu et son comportement sur et en dehors du terrain, chez les pros mais aussi à Texas. Cela déchire vraiment d’avoir un joueur comme ça pour me pousser chaque jour, et aussi quelqu’un auprès de qui je peux apprendre. »