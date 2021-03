Pourquoi le Heat a perdu sa patte à 3-points

« Ce sont de trop bons shooteurs pour que ça ne change pas ». Erik Spoelstra est à deux doigts de basculer dans la méthode Coué pour se convaincre que son groupe peut retrouver l’adresse extérieure qui a fait une grande partie de son succès la saison dernière.

Le Heat a en effet flirté avec la première place la saison dernière en culminant à 37.9% de réussite derrière l’arc en saison régulière, derrière Utah (38%). Alors que l’effectif n’a pratiquement pas changé et repose donc sur les mêmes forces, l’adresse des protégés de coach Spoelstra n’est plus au rendez-vous. Miami est pour l’heure à la 27e place du même classement cette saison, culminant à 34.5% de réussite. Seuls Washington, Cleveland et Houston sont moins adroits.

L’effet de surprise en moins

De quoi interpeller le staff du Heat et les principaux intéressés qui peinent à trouver une explication tangible.

« Je pense qu’on se procure de bons tirs », estime pourtant Duncan Robinson, passé de 44.6% à 38.5% d’adresse entre 2019-2020 et 2020-2021. « Il y a certainement des secteurs à améliorer, simplement dans la circulation de la balle, et le mouvement des joueurs, c’est un ensemble. Ce n’est pas que quelqu’un soit égoïste ou quelque chose comme ça. Il s’agit juste de trouver cette coordination et ce rythme. Parfois, ça passe par le fait de commencer à en voir quelques uns rentrer. Je pense qu’on est tous d’accord pour dire qu’on est sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent prendre et mettre leurs tirs. Ce n’est qu’une question de temps. Mais on ne peut pas rester passif avec ce genre de choses. Il faut essayer de trouver des solutions ».

Aux côtés de Kelly Olynyk, qui est passé de la meilleure à sa pire saison en carrière dans l’exercice (de 40.6% de réussite en 2019-2020 à 32.8% cette saison), Tyler Herro est aussi pointé du doigt, son rendement derrière l’arc étant passé à de 39% à 33%. L’explication du sophomore est peut-être la plus plausible, surtout après l’épopée formidable vécue par le Heat en playoffs : la fin de l’effet de surprise.

« Les équipes savent qui nous sommes maintenant. L’année dernière, nous en avons peut-être pris certains par surprise. Cette année, il n’y a pas de surprise », a-t-il souligné, ajoutant qu’il devait « continuer à shooter » malgré sa baisse de régime.

Comme l’a confié Duncan Robinson en début de saison, les adversaires défendent plus fort sur lui. C’est aussi le cas pour Tyler Herro, serré de plus près sur cet exercice 2020-2021. Le départ de Jae Crowder, particulièrement chaud de loin la saison dernière (44.5% de réussite) a également joué.

Continuer à travailler

Seul Andre Iguodala semble surnager (passé de 29.8% à 34.4 d’une saison sur l’autre) et nul doute que le Heat attendra également de sa nouvelle recrue, Trevor Ariza pour rebooster un peu la confiance du groupe dans ce domaine. Duncan Robinson a en tout cas assuré que Miami n’avait rien changé dans sa préparation ni la façon de s’entraîner par rapport à l’an dernier. Le ballon ne rentre pas dans le cercle aussi souvent, le constat est aussi simple que ça…

« Personne n’est en train de tout changer ni de restructurer quoi que ce soit d’un point de vue mécanique. Il y a peut-être des petits ajustements ici et là, mais on faisait les mêmes choses l’année dernière. Je ne shoote pas aussi bien que l’année dernière. Mais il s’agit juste de continuer à maintenir le cap, à gérer le travail, la répétition des efforts, à enchaîner les bons jours et les résultats viendront. On essaie de ne pas se laisser abattre dans des moments comme celui-ci où les tirs ne rentrent pas et de ne pas se laisser emporter dans des moments où tout rentre. Il faut rester équilibré et continuer à y croire ».