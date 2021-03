Programme du soir | Gros test pour les Hawks au Staples Center

Premier match et premier choc en début de soirée entre deux des équipes en forme du moment : les Lakers, sur quatre victoires de suite qui reçoivent les Hawks, transfigurés depuis la prise de fonction de Nate McMillan en tant qu’entraîneur en chef (20h30 en direct sur beIn Sports 4).

Quatre rencontres suivront avec notamment le leader de l’Est, Philadelphie, qui accueille à partir de 01h00 (beIN Sports Max 4) une équipe de Sacramento en back-to-back, au lendemain de sa victoire à Boston. La soirée se terminera où elle a débuté, au Staples Center, pour le duel entre les Clippers et les Hornets (03h00, beIN Sports 1).

