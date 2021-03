Brad Stevens calme définitivement les rumeurs en déclarant sa flamme à Boston

La première mise au point du stratège des C’s quant aux éventuelles sollicitations et au possible intérêt qu’il pourrait nourrir pour les Hoosiers de l’Indiana, en NCAA, n’a visiblement pas suffi. Brad Stevens en a donc remis une couche. Après avoir rappelé à quel point l’équipe universitaire comptait dans son parcours, il a cette fois mis en avant toutes les raisons pour lesquelles il n’a jamais songé à quitter Boston.

« Je l’ai dit l’autre jour : je ne l’envisage pas », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de le dire aussi clairement que possible et de faire en sorte que les gens comprennent que cet endroit est spécial pour moi. Parce que je ne veux pas donner l’impression qu’il ne l’est pas. Mais, comme je l’ai dit l’autre jour, je suis tellement reconnaissant envers cette organisation, envers le sgens ici, et pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Il y a un leadership incroyable avec Danny (Ainge) et Wyc (Grousbeck) et Pags (Steve Pagliuca), et ce qu’ils ont fait pour nous, la façon dont nous avons été soutenus. Nous traversons une saison difficile, et je pense que c’est mon travail de la traverser. C’est mon travail de m’assurer que je fais tout ce que je peux pour aider à trouver une meilleure version de nous-mêmes cette année. J’adore venir travailler tous les jours. J’aime cette région. Les gens ont été formidables avec nous. Ma famille est tellement heureuse. Et, en même temps, la maison reste la maison. Et c’est pourquoi je voulais m’assurer que tout le monde comprenne que cela signifie beaucoup ».

Visiblement, ces rumeurs commencent tout de même à l’agacer.

« Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas intéressé. Je ne sais pas si je vais encore devoir répondre à ces questions lundi, mais j’espère que les gens comprendront. J’espère que les gens comprendront que cela signifie encore beaucoup pour moi et j’espère qu’ils engageront quelqu’un qui sera là pendant 20 ans et que les enfants regarderont comme j’ai pu le faire. Mais je ne suis plus un enfant. Je suis un trou du cul du Massachusetts de 44 ans. Je coupe la route aux autres quand je conduis, je mange des Dunkin Donuts et je supporte les Patriots. »

Prolongé en août dernier, Brad Stevens a également mis en avant l’importance de la stabilité dans son métier et la nécessité de préserver au maximum sa famille des déménagements à répétition. Plutôt du genre à s’acquitter de sa tâche jusqu’à ce que sa hiérarchie décide de s’en séparer, il ne se voit pas provoquer son départ des Celtics.

« L’une des choses qui était vraiment importante pour Tracy (sa femme) et moi tout au long du parcours, c’était que nous allions faire cette aventure de coaching, essayer de faire de notre mieux pour être aussi stables que possible sans trop bouger » explique ainsi le technicien. Et nous avons été incroyablement bénis quand vous pensez aux 13 ans à Butler et maintenant la fin de la septième année avec les Celtics. Je pense que dans le métier d’entraîneur, on s’attend à ce que ça se termine à un moment donné par un licenciement ou une mise à pied. C’est la nature même du métier, donc je ne me suis jamais vraiment concentré là-dessus. J’essaie juste de me concentrer sur le fait de faire le travail aussi bien que possible ».