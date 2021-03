Pas de retour en NCAA pour Brad Stevens

Alors qu’il vit peut-être sa saison régulière la plus compliquée depuis son arrivée en 2013, Brad Stevens est toujours soutenu par ses dirigeants, Danny Ainge en tête. Le coach de Boston reste un des meilleurs tacticiens de la ligue et il a porté les Celtics jusqu’en finale de conférence trois fois sur les quatre dernières années.

Néanmoins, les Indiana Hoosiers, qui viennent de se séparer d’Archie Miller, ont pensé à lui. Pour deux raisons principales. Déjà parce qu’il a une expérience universitaire, avec ses belles années à Butler (deux finales de la « March Madness » perdues en 2010 et 2011), mais aussi parce que c’est un enfant du pays.

« Ça me touche », a déclaré Brad Stevens pour ESPN, en évoquant l’intérêt des Hoosiers. « J’ai beaucoup d’amis là-bas, des proches qui comptent pour moi. Mon père y est toujours. Je ne vais donc pas mentir, c’est important pour moi, et c’est flatteur. Mais je suis le coach des Celtics et c’est une opportunité et un défi incroyables depuis huit ans. Je suis extrêmement reconnaissant pour cela. »

Malgré sa réputation et ses succès en NBA, Brad Stevens est ainsi régulièrement évoqué quand une grande université cherche un entraîneur. Ramener les Hoosiers au sommet serait une sacrée mission puisque Indiana n’a plus disputé le « Final Four » depuis 2002, ni gagné le titre universitaire depuis 1987. Une grosse traversée du désert pour cette grande université, autrefois dirigée par le légendaire Bob Knight.

« Chaque poste a ses défis, après je ne connais pas le détail car je n’y travaille pas », poursuit le coach des Celtics, en parlant de la situation difficile d’Indiana. « Il reste que j’ai une affinité certaine avec cet État. Cette région a été capitale, centrale, dans ma passion pour le basket. »