Paul George encore une fois à l’amende pour avoir critiqué les arbitres

Paul George a le record d’amendes pour critiques des arbitres, et il vient d’en rajouter une à sa collection. L’arrière/ailier des Clippers s’était en effet plaint du manque de coups de sifflet obtenus par son équipe lors de la dernière défaite face aux Mavericks, et il doit donc une nouvelle fois sortir le chéquier.

« On est agressif vers le cercle », avait-il expliqué. « C’est dingue de ne pas obtenir des fautes, mais c’est ainsi. Rien de nouveau. J’espère qu’on va envoyer des vidéos à la ligue, pour qu’elle regarde ça de près. »

C’est peut-être plutôt la suite qui lui a coûté son amende, quand il a expliqué aux journalistes pourquoi il n’en parlait pas directement aux officiels pendant les rencontres.

« On ne peut pas aller bien loin. Ce ne sont que des mensonges. Ils savent très bien ce qu’il se passe », disait-il. « Notre travail, c’est d’être agressif et on ne peut pas faire grand-chose de plus, non ? S’ils ne sifflent pas, ils ne sifflent pas. C’est ça qui est chiant, car on n’est pas des floppeurs, on ne se jette pas dans les défenseurs. »

Résultat : Paul George doit se délester de 35 000 dollars. C’est un peu plus que les amendes « classiques » de critiques contre l’arbitrage, mais le joueur de Los Angeles est un multirécidiviste.