Né à Miami, Trevor Ariza réalise son rêve

Parce qu’il a joué à UCLA et qu’il a été champion avec les Lakers, on pensait que Trevor Ariza était un enfant de Los Angeles. Mais l’homme le plus transféré de l’histoire (11 échanges !) est né à Miami, et le voilà qui débarque au Heat en provenance du Thunder où il n’a jamais mis les pieds. Absent des parquets depuis un an, il s’entraînait d’ailleurs en Floride, et ce soir, il sera en tenue pour affronter Indiana.

« J’ai toujours voulu jouer pour cette franchise » a-t-il déclaré vendredi. « C’est simplement un endroit où j’ai toujours voulu être, et la plupart de ma famille est ici. C’est excitant ! »

À Miami, on attend de lui de l’expérience, des 3-points mais aussi de la défense. Il vient épauler Andre Iguodala, Jimmy Butler et Goran Dragic au sein d’un effectif finalement assez jeune. « J’ai simplement le sentiment que mon style de caractère colle avec cette équipe. Point barre. Je me donne à fond, et je suis un énorme bosseur. J’en donne pour votre argent, et je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Le Heat a montré qu’il était comme ça. Ils se donnent à fond sur chaque possession. »

Absent des terrains depuis le 10 mars 2020, date de la suspension de la saison, il explique qu’il « a eu le temps de faire le vide, de réfléchir à beaucoup de choses, la vie, le basket, tout » et il a retrouvé « la passion pour le basket ». Ce soir, c’est donc la grande reprise, et il aura quelques papillons dans le ventre.

« Je suis extrêmement nerveux à l’idée d’être sur le terrain. Je mentirais si je disais le contraire. Je suis excité, et je suis clairement prêt à être dans la position de jouer. »

Depuis le 10 mars 2020, la NBA a changé, et il va découvrir le masque au bord du terrain, et tout le protocole sanitaire. « Ce sera l’ajustement le plus important pour moi car je n’ai pas joué depuis le début de la pandémie. »