La défense de Portland étouffe les Pelicans

Les stars ne passent pas au travers en ce début de match. Brandon Ingram (19 points) rattrape les deux air balls d’Eric Bledsoe en inscrivant 10 des 12 premiers points de son équipe tandis que de l’autre côté, Damian Lillard chauffe déjà le poignet avec 9 points sur les 12 de Portland. Le match adopte un rythme agréable même si les huit autres titulaires éprouvent des difficultés à se mettre au niveau des deux joueurs cités précédemment notamment en ce qui concerne l’adresse (22-17).

Réputé pour ses fins de match incroyables, « Dame Time » n’attend pas le quatrième quart-temps pour sonner. Le meneur All-Star attrape un sacré coup de chaud sur ses 12 premières minutes. Avec 21 points à 7/8 au tir dont 5/6 de loin, le numéro 0 fait presque aussi bien que tous les Pels réunis (31-23).

La mission maintenant pour les hommes de Terry Stotts est de profiter de ce brasier de leur star pour accroitre, ou du moins ne pas gaspiller cette avance durant le passage de Lillard sur le banc. Heureusement pour Portland, ses fidèles lieutenants CJ McCollum (11 points) et Carmelo Anthony (15 points) choisissent le bon moment pour trouver un peu d’adresse, à longue distance pour le premier cité, et à mi-distance pour le second (44-33).

Une défense efficace à Portland

Le collectif des Blazers produit du bon boulot, spécialement sur Zion Williamson (26 points) qui ne trouve pas son rythme malgré ses attaques incessantes vers le cercle. Le bulldozer des Pelicans inscrit certes des points mais perd aussi quelques ballons qui donnent des paniers faciles aux locaux. Auteur d’une bonne première mi-temps sous la houlette d’un Damian Lillard à déjà 28 points, Portland rentre au vestiaire avec neuf points d’avance (57-48).

Faisant preuve de maladresse à la reprise des hostilités, les deux équipes n’arrivent pas à imprégner leur jeu. Les défenses montent d’intensité à l’image du duo Covington/Jones Jr. qui donne tout dans leur propre moitié de terrain, avec ce double contre sur Ingram puis Williamson. Côté Blazers, Enes Kanter (16 points) en fait voir de toutes les couleurs à Steven Adams. Comme à son habitude, le Turc se nourrit de rebonds offensifs afin de provoquer des fautes et gonfler son total de points (73-60).

Zion Williamson limite la casse en étant actif sous le cercle et avant d’entamer le quart temps décisif, les Pelicans ont divisé par deux leur retard (77-70).

Le duo Williamson/Ball trop court sur la fin

En attendant le retour de Lillard dans le money-time, CJ McCollum assure l’intérim grâce à un passage en force provoqué face à Williamson suivi d’un 3-points important. Ajoutez à cela l’efficacité longue distance de Melo et vous obtenez un des plus gros écarts du match avec un +14 en faveur des Blazers (86-72).

Mais New Orleans ne s’avoue pas vaincu pour autant. Le duo Williamson/Ball retrouve de l’adresse au meilleur des moments pour initier un come back. À 4 minutes de la fin, l’avance n’est plus que de 5 points pour Portland. Alors que Lillard reste muet, le numéro 0 trouve du soutien en ses ailiers. Covington (10 points) et Jones Jr. inscrivent chacun un tir de loin pour redonner de l’air à Portland (94-85).

Les Pels reviendront bien une nouvelle fois à 5 points des locaux mais sur un shoot de Lillard à 1 minute de la fin, Kanter récupère le rebond en plus des lancers qu’il marque. S’ensuit alors une longue série de lancers- francs qui porte le score à 101-93 en faveur des Blazers. À seulement 38% d’efficacité au tir, Portland s’en est étonnamment remis à sa défense pour aller chercher sa 24e victoire de la saison.