Un nouveau coloris pour la PG 5

Une nouvelle version de la Nike PG 5 à sortir cette année a été dévoilée par SneakerNews. Un modèle beige et or revisité, plutôt sobre, avec des matériaux mixés sur l’empeigne et des nuances allant du jaune au brun-pâle. La semelle intermédiaire est toujours blanche avec le même logo Nike et « air » écrit en noir sur un rectangle jaune.

Retrouvez le test de la PG 5, belle surprise du début d’année.

Via SneakerNews

