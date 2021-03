Cette fois, Ja Morant ne s’est pas manqué en fin de match

La semaine dernière, les Grizzlies s’inclinaient sur le fil face aux Nuggets, après une dernière action controversée. En cause : la balle de match ratée par Ja Morant, à quelques secondes de la fin, et qui a laissé le principal intéressé furieux car il réclamait la faute de Nikola Jokic.

La déception digérée, le meneur de Memphis se présentait la nuit dernière face au Heat avec l’envie de mettre un terme à la série de trois défaites de rang de sa formation. Et à 85-85, avec 8 secondes à jouer au chrono, le Rookie de l’année en titre s’est chargé de jouer les héros tout seul, comme un grand, face à la meilleure équipe de la Ligue depuis un mois (11 victoires et 1 défaite avant cette nuit, depuis le 18 février).

Et alors qu’il devait remonter et traverser tout le terrain, sans temps-mort et avec Jimmy Butler sur le dos en défense, Ja Morant s’en est allé en « coast-to-coast » pour finalement achever Miami d’un « layup » avec la planche, à 1.2 seconde de la fin. Et oublier, par conséquent, ce malheureux souvenir de la semaine dernière, car il se trouvait dans une position presque similaire.

« Aller marquer le panier », confiait le meneur de 21 ans à l’Associated Press, à propos de sa mentalité sur cette dernière action. « J’avais le même état d’esprit que contre les Nuggets. Et je suis juste heureux d’avoir été capable d’inscrire ce tir pour nous permettre de décrocher la victoire. »

21 ans et déjà le « go-to-guy » de Memphis

Forcément ravi de cette victoire précieuse, au cœur de cette deuxième partie de saison marathon, Taylor Jenkins ne pouvait qu’être impressionné par le sang-froid de son jeune joueur (13 points, 4 rebonds, 6 passes), jamais réfractaire à l’idée de prendre ses responsabilités dans le « money time ».

« Il est spécial », s’enthousiasmait ainsi le coach des Grizzlies. « Le fait qu’il inscrive ce panier, en traversant tout le terrain sans temps-mort restant, ça en dit long sur ses capacités et sur ce qu’il est capable de faire dans les moments chauds. »

Au marquage de Ja Morant sur cette dernière action, et une nouvelle fois performant malgré une alerte à la cheville qui aurait pu le priver de cette rencontre, Jimmy Butler (24 points, 7 rebonds) ne pouvait de son côté que s’incliner devant l’exploit du meneur adverse. Même s’il préférait, surtout, pester sur sa prestation défensive.

« Je dois faire ma part du travail », reconnaissait l’ailier du Heat, après coup. « Celle-ci, elle est pour moi. Tout va bien. Je ferai mieux la prochaine fois que je me trouverai dans cette situation où il faut réussir un « stop ». C’est ce que je suis censé faire ici, et je ne l’ai pas fait [cette fois-ci]. »