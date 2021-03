Un effet Campazzo à Denver

La déclaration de l’Argentin après la victoire face à Charlotte a déjà été entendue des milliers de fois dans le sport, mais avec lui, ça transpire la sincérité : « Je veux juste jouer aussi dur que possible et me donner à 100%. Le reste est secondaire pour moi. J’essaierai toujours de faire passer l’équipe avant les considérations individuelles ».

Il n’aura donc suffi que de 34 matchs pour que Facundo Campazzo s’adapte à la NBA et soit adopté par la famille des Nuggets. Joueurs, coachs, staff et fans. Le match face à Charlotte a encore été une démonstration de son investissement sur un terrain, faisant de lui le parfait joueur d’équipe, avec 6 points mais surtout 10 passes décisives, son nouveau record cette saison, et 4 interceptions en 25 minutes sur le terrain.

« Ce gars apporte tous les soirs, et on en est à un stade où on attend ça de lui. On apprécie vraiment ce qu’il fait chaque soir. Le voir se donner à fond sur le terrain tous les soirs. Nous adorons ce gars… Tout le monde l’aime ici », a ainsi déclaré son coéquipier Michael Porter Jr. qui a bénéficié de deux caviars de l’Argentin, une passe dans le dos pour un dunk en contre-attaque puis un service dans le corner pour un 3-points .

Facundo « Corazon »

Facundo Campazzo a profité des blessures de Gary Harris, Monte Morris et RJ Hamtpon pour voir davantage le terrain depuis début février. Les résultats sont plus qu’encourageants puisqu’il a cumulé 8.4 points, 2.7 passes décisives et 1.3 interception en 22 minutes en moyenne sur ses 11 matchs en février. Et sur les quatre matchs depuis le début de la deuxième partie de saison, il tourne à 6.5 passes décisives de moyenne.

« Facu a cette envie de prouver. Il a cette dureté, et il veut aller au combat chaque soir. Je pense qu’il fait partie de ces joueurs que beaucoup n’aiment pas affronter » estime Mike Malone. « Il est toujours là, en permanence. Il est comme une mouche, toujours à tourner autour de vous. »

Plus que les chiffres, c’est l’état d’esprit et le « coeur », prononcé en espagnol par Mike Malone en visio-conférence, avec lequel joue Facundo Campazzo que les Nuggets apprécient. Cette nuit, lorsqu’il est entré sur le parquet en fin de premier quart-temps, Charlotte menait de 3 points. Quand il en est ressorti, Denver pointait à +7.

Cette façon de jouer pied au plancher à chaque seconde en sortie de banc a conquis le groupe et sert d’exemple pour ses coéquipiers, comme l’a noté Will Barton. « C’est contagieux. C’est un excellent joueur de basket et il joue de la bonne façon. Quand vous avez un gars comme ça, ça va juste apporter une énergie instantanée à toute l’équipe ».