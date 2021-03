Paul George se plaint encore de l’arbitrage

Si les Clippers sont très irréguliers depuis le début de saison, ce qui inquiète Kawhi Leonard, Paul George, lui, est constant dans un domaine particulier : ses critiques sur l’arbitrage.

Au fil des saisons, l’ailier a toujours régulièrement critiqué les officiels, et pris des amendes dans la foulée. Après la défaite de Los Angeles à Dallas (105-89), l’ancien d’Indiana et d’Oklahoma City a encore estimé que les arbitres ont oublié des coups de sifflet pour lui et ses coéquipiers.

« On est agressif vers le cercle », avance Paul George à ESPN. « C’est dingue de ne pas obtenir des fautes, mais c’est ainsi. Rien de nouveau. J’espère qu’on va envoyer des vidéos à la ligue, pour qu’elle regarde ça de près. »

Les Clippers n’ont shooté que 11 lancers-francs à Dallas et obtenu seulement quatre fautes sur des tirs à l’intérieur, ce qui confirme leurs difficultés cette saison pour récupérer des coups de sifflet. « PG13 » n’a-t-il pas essayé d’en parler directement avec les arbitres pendant le match ?

« On ne peut pas aller bien loin. Ce ne sont que des mensonges. Ils savent très bien ce qu’il se passe », raconte-t-il. « Notre travail, c’est d’être agressif et on ne peut pas faire grand-chose de plus, non ? S’ils ne sifflent pas, ils ne sifflent pas. C’est ça qui est chiant, car on n’est pas des floppeurs, on ne se jette pas dans les défenseurs. »

De son côté, Kawhi Leonard n’a pas voulu en rajouter, mais a préféré insister sur la maladresse des Clippers, dont il est en grande partie responsable avec son vilain 1/4 aux lancers-francs.

« Dès qu’on est sur la ligne, on doit mettre dedans. On a fait 6/11 et j’assume mes responsabilités. C’est ma faute. On doit continuer, faire les efforts encore et encore. On doit mettre les layups et les floaters. »