Renversé par une voiture, Shawn Bradley est paraplégique

L’accident a eu lieu le 20 janvier dernier dans une rue de St.George (Utah), mais ce sont les Mavericks qui sont les premiers à en parler. Percuté par une voiture alors qu’il circulait à vélo dans son quartier, Shawn Bradley (2m29, 49 ans) est aujourd’hui paraplégique après avoir été touché à la moelle épinière.

L’ancien pivot de Dallas, mais aussi de Philadelphie et de New Jersey, est hospitalisé depuis huit semaines et il a débuté sa rééducation. Les médecins l’ont prévenu que ce serait un combat difficile, plus physique que ce qu’il a enduré dans sa carrière de joueur.

N°2 de la Draft 1993 et ancien meilleur contreur de NBA, Shawn Bradley et son épouse ne s’exprimeront plus à l’avenir, et ce sont donc les Mavericks qui ont publié, avec lui, ce communiqué pour annoncer la terrible nouvelle.

« Nous sommes attristés d’apprendre l’accident de Shawn » écrit Mark Cuban. « Shawn a toujours été incroyablement déterminé et il a toujours montré du fighting spirit. Nous ne lui souhaitons que le meilleur pour sa rééducation. Il restera toujours un membre de la famille Mavericks. »

