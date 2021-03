CJ McCollum, un retour éclipsé par « Dame Time »

Dans la folie statistique de la performance monumentale de Damian Lillard, avec 50 points et 10 passes au total, dont 20 dans le seul dernier quart-temps, on en aurait presque oublié que son comparse des lignes arrières de Portland, CJ McCollum, effectuait son grand retour. Après deux mois d’absence.

CJ McCollum lui-même ne s’est pas aperçu à quelle vitesse le compteur personnel de son coéquipier est monté pour atteindre la cinquantaine. Il était plutôt concentré sur la victoire en fin de match…

« CJ m’a tapé dans le dos et m’a dit : ‘Va gagner le match, assure-toi de nous faire gagner ce match’, » a révélé Damian Lillard. « Je suis allé sur mon spot et c’était réglé. »

De son côté, CJ McCollum ne doutait pas de l’issue de la partie. Il a confiance pleine et entière en son coéquipier. Depuis le temps que ces deux-là se connaissent…

« Je savais que si on récupérait le ballon, on allait gagner et il l’a fait ! », souriait l’arrière sur NBC Sports, après la victoire. « Je ne suis plus surpris par ce qu’il fait, parce que je sais comment il marche, je connais sa mentalité. Je sais combien le jeu est important pour lui. »

« Ça va venir, lentement mais sûrement »

Auteur de 8 points en 7 minutes en premier quart, CJ McCollum s’est ensuite un peu essoufflé. Le manque de condition physique « de match » s’est irrémédiablement révélé.

« C’était plus ou moins ce à quoi je m’attendais pour son premier match », a analysé Terry Stotts. « Il a bien démarré, il a inscrit huit points rapides, il était bien. Avec les minutes, j’ai eu le sentiment que ses jambes étaient un peu plus lourdes. J’ai trouvé qu’il avait bien joué, c’est bon signe pour la suite. »

Éclipsé par la prestation exceptionnelle de Damian Lillard, le retour de CJ McCollum ne saurait tarder à porter ses fruits pour les Blazers. Ses 26 points de moyenne vont peser tôt ou tard dans la balance.

« Le rythme va venir. Il n’est pas encore là, mais ça va venir, lentement mais sûrement. J’étais juste content de pouvoir rejouer au basket après plusieurs mois sans jouer. »