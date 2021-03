Le MVP de la nuit : Damian Lillard, la définition du clutch

Auteur de 20 de ses 50 points en dernier quart, pour ramener ses Blazers de -17 à +1 dans les 6 dernières minutes, Damian Lillard a encore signé une performance mémorable. Une performance de MVP ?

Bien mal engagés face au duo Brandon Ingram (30 points, 6 rebonds) et Zion Williamson (28 points, 8 passes), les Blazers ont encore pu se reposer sur leur meneur All-Star pour finir fort. Sur un 25-7 en l’occurrence, avec les empreintes de Damian Lillard partout, scorant ou passant sur 18 de ses 25 points !

« On se battait pour revenir au score mais ils rentraient des 3-points », a-t-il réagi sur TNT. « Pendant les temps morts, on se disait qu’on est l’équipe la plus expérimentée. C’est le type de match qu’on peut gagner. On a montré beaucoup de résilience et de cohésion. Notre communication et notre effort en défense ont été de mieux en mieux au fur et à mesure du match. C’est quand notre défense s’est mise en place que le match a tourné. »

Du travail, du travail et encore du travail

À 13/20 aux tirs dont 6/13 à 3-points, et un parfait 18/18 aux lancers, Damian Lillard a simplement été immense offensivement, pour son 12e match en carrière à 50 points. Il rejoint Nate Archibald et Russell Westbrook avec trois matchs en carrière à 50 points et 10 passes (deuxième au classement derrière James Harden à 8 rencontres).

À 10 mètres plein axe ou après une volte le long de la ligne de touche, il a rentré des tirs au niveau de difficulté incroyable. Le résultat d’un travail de longue haleine, d’une confiance bâtie sur plusieurs années.

« Il faut simplement y passer du temps et s’investir. On a beaucoup de très grands shooteurs dans la ligue, à commencer par Stephen Curry, le meilleur de tous les temps. Mais lui vous dira la même chose : c’est beaucoup de répétitions. Que les gens le savent ou pas, qu’ils le voient ou pas, il faut investir le temps. Et il faut s’entraîner à un rythme de match et avec des standards d’exigence, comme d’en réussir dix de suite à chaque spot quand tu es fatigué à la fin de ton entraînement. Il faut le faire, encore et encore, année après année. Ça va te faire progresser physiquement mais plus encore mentalement car tu l’auras fait [à l’entraînement] quand tu étais crevé, que tu ne voulais pas le faire… La confiance est le plus important pour un shooteur, juste à côté des répétitions. »