Les sujets du roi LeBron sortent le grand jeu

Si LeBron James a retrouvé un rôle de chef d’orchestre depuis la reprise, avec un double-double points/passes et deux triple-double, il n’est pas le seul responsable du regain de forme récent des Lakers, victorieux de leurs trois matchs après le All-Star break.

En effet, le banc des champions en titre est particulièrement productif depuis quelques rencontres, avec Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker qui tournent respectivement à 23, 19 et 13 points, depuis la reprise. Un apport bienvenu compte tenu des absences conjuguées d’Anthony Davis, Marc Gasol, Alex Caruso et Jared Dudley.

Sixième homme de l’année en titre, Montrezl Harrell est celui qui s’est le plus mis en évidence ces derniers temps puisqu’il a réussi, en mars, trois de ses quatre meilleurs matchs de la saison au scoring, face aux Kings (26 points), aux Warriors (27) et aux Wolves (26). Efficace dès qu’il entre en jeu, l’énergique « Trezz » fait des ravages en attaque grâce à son « pick-and-roll » avec LeBron James, qui devient une arme de plus en plus létale.

« Son duo avec [Lou Williams] a été exceptionnel durant toutes ces années donc, dès que nous l’avons signé, j’ai su que c’était quelque chose que nous pourrions exploiter », confiait LeBron James à l’Orange County Register, à propos de la menace que représente Montrezl Harrell sur « pick-and-roll ». « Il réalise un sacré boulot par sa capacité à me poser de bons écrans pour me permettre d’attaquer le cercle. Ensuite, j’essaie simplement de lui donner le ballon à temps et correctement, pour qu’il puisse développer son jeu. Je me contente de dicter le tempo et réussir les bonnes lectures, peu importe ce que m’offre la défense adverse. »

Un « pick-and-roll » James/Harrell dévastateur

De plus en plus à l’aise dans sa nouvelle équipe, et dans les systèmes de Frank Vogel, l’ancien intérieur des Clippers s’est naturellement imposé comme le leader des remplaçants des Lakers, qui apportent près de 64 points de moyenne depuis trois matchs (contre 41 habituellement).

Et Montrezl Harrell est certainement celui qui se régale le plus sur le plan offensif, faisant preuve d’une productivité monstre et d’une extrême justesse (74% de réussite aux tirs, depuis le All-Star break !).

« J’ai fait du football américain et j’étais « wide receiver » donc, pour jouer, il fallait être capable d’attraper le ballon », racontait le joueur de 27 ans, au micro de Spectrum SportsNet. « J’ai toujours eu de bonnes mains, je me suis entraîné là-dessus. […] Honnêtement, je m’éclate sur les parquets. Je profite de ma vie, je profite du basket et je me contente de jouer mon jeu. Je donne tout ce que j’ai sur le terrain. J’essaie de ne pas me mettre trop de pression sur les épaules car je l’ai déjà fait par le passé et ça ne s’était pas bien passé pour moi. Donc je fais simplement en sorte de profiter de ma vie et de pratiquer le sport que j’aime, avec passion. »

LeBron James n’est évidemment pas étranger à la belle forme actuelle de « Trezz », le « King » ne cessant de disséquer les défenses adverses soir après soir, sur « pick-and-roll ». Comme ci-dessous sur trois attaques d’affilée.

« [LeBron James] est le meilleur de la Ligue lorsqu’il s’agit de lire le jeu sur pick-and-roll », estimait Frank Vogel, la nuit dernière. « Il nous a proposé un véritable chef-d’œuvre toute la soirée en trouvant trois, quatre voire cinq solutions à partir de ce genre d’action. Et notre état d’esprit en match est que, lorsque quelque chose fonctionne, nous continuons de l’exécuter. »

Talen Horton-Tucker, le dynamiteur

Autre remplaçant des Lakers particulièrement en vue depuis la reprise : Talen Horton-Tucker. Auteur face aux Warriors de son premier double-double en carrière (18 points, 10 passes), le joueur de 20 ans a remis le couvert face aux Wolves en signant une nouvelle prestation aboutie (16 points, 7 rebonds, 4 passes).

Considéré comme un « super finisseur » par Frank Vogel, et peut-être même comme « l’un des deux ou trois meilleurs joueurs pour pénétrer dans la raquette » selon Kyle Kuzma, le bondissant et agressif « THT » n’en finit plus d’impressionner ses coéquipiers, séduits par sa personnalité et son potentiel.

« C’est une éponge », livrait ainsi LeBron James au Los Angeles Times, après le match contre Golden State. « Il ne parle pas beaucoup mais, quand vous lui parlez, vous pouvez être sûr qu’il vous écoute et retient tout. Ensuite, il le met en application sur le parquet. Il est vraiment bon. Bien sûr, il va connaître une période plus compliquée parce qu’il est encore jeune et parce qu’il n’a pas été vraiment utilisé avant la « bulle ». Donc c’est en quelque sorte sa saison rookie, mais il va apprendre de ses erreurs et nous en sommes conscients. Nous sommes juste heureux et enchantés de l’avoir parmi nous. »

De son côté, le très humble Talen Horton-Tucker — en fin de contrat l’été prochain — poursuit tranquillement son apprentissage chez les champions en titre, sans jamais perdre de vue son principal objectif : progresser.

« J’ai la sensation que les joueurs qui sont ici ont déjà tout vécu, comparé à moi », avouait « THT », dans sa deuxième année NBA. « Donc le simple fait de les écouter ne pourra que me faire progresser. J’ai la sensation qu’il vous faut avoir ce genre d’approche quand vous côtoyez de tels joueurs. Et comme je l’ai toujours dit, je me sens reconnaissant de tout ça. Le simple fait de pouvoir entrer en jeu et contribuer de quelconque manière, c’est super pour moi. »

Malgré les absents, le collectif répond présent

Quant à Kyle Kuzma, notamment auteur d’un quatrième quart-temps de feu face aux Pacers, il continue de briller dans ce rôle de joueur de devoir, prêt à se sacrifier pour l’équipe, auquel il s’est désormais accommodé. Preuve que le collectif prime avant les individualités, chez les Lakers.

Le jeu collectif, l’une des grandes satisfactions pour les « Purple & Gold » ces derniers temps, puisqu’ils restent sur deux rencontres d’affilée avec au moins 35 passes décisives. Du jamais vu pour la franchise californienne depuis février 1996 ! À l’époque, Kobe Bryant n’avait pas encore mis un pied en NBA et Magic Johnson disputait la dernière saison de sa carrière…

Et tandis que Frank Vogel rappelait, après la victoire face aux Warriors, que cela faisait « un moment que [les Lakers partageaient] le ballon de la sorte », Kyle Kuzma préférait de son côté insister sur la belle période des attaquants angelenos.

« Vous n’obtiendrez pas de passes décisives si vous ne mettez pas vos tirs », soulignait l’ailier de 25 ans, dans les colonnes du Los Angeles Sentinel. « Je trouve que nous faisons du bon travail pour y parvenir et simplement réussir la passe supplémentaire, pour trouver le bon joueur ouvert. »

Pouvoir compter sur tout le monde en playoffs

Reste désormais à continuer sur cette lancée pour les Lakers, qui ne savent toujours pas quand Anthony Davis pourra retrouver les parquets. Néanmoins, un mois après la blessure de leur intérieur All-Star, les hommes de Frank Vogel sont finalement parvenus à compenser cette perte, ainsi que celle de Marc Gasol, en faisant bloc collectivement autour de LeBron James (10 victoires et 7 défaites, sans « AD »).

« Vous comprenez mieux les forces et faiblesses de vos joueurs, les combinaisons que vous aimez ou que vous n’aimez pas, et vous vous adaptez », déclarait le coach des champions en titre, au sujet des leçons enseignées par l’absence de plusieurs éléments. « En espérant que, même lorsque nous serons au complet, ces joueurs-là conserveront le même rythme. »

Déjà tourné vers les playoffs, LeBron James, se réjouit quant à lui de voir son équipe tenir le coup, en dépit de ces différents obstacles.

« [Ce que je retiens], c’est que vous pouvez faire appel et vous fier à n’importe qui dans cette équipe, tout au long des playoffs », annonçait LeBron James à l’Orange County Register, après le match face aux Warriors. « Vous savez que vous pourrez compter sur eux. »