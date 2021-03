Dans l’optique des playoffs, Jared Dudley ne va pas se faire opérer

« Soyons honnêtes, ma contribution à cette équipe n’est pas liée au fait de jouer. » Jared Dudley est lucide. Ce dernier, malgré sa blessure au genou, a décidé de ne pas se faire opérer dans l’optique des playoffs. Une telle opération lui aurait imposé d’être sur la touche pour quatre à six mois et ainsi d’être éloigné de ses coéquipiers.

Le vétéran de 35 ans, cité par The Orange County Register, dit ne pas être « du genre à m’appuyer sur ma vitesse et mes qualités athlétiques, mais plutôt sur mon QI et ma mentalité ».

Il admet que son apport se mesure dans « le vestiaire, le bus, l’avion, la salle vidéo, le fait de mobiliser les gars à l’entraînement, les habitudes. La différence avec le fait que je ne sois pas un coach est ma présence dans le vestiaire au quotidien, il y a des choses que je peux dire à certains joueurs qu’un coach ne dirait peut-être pas. »

Son objectif est ainsi de se rétablir au plus vite pour retrouver l’équipe, dans l’espoir de l’accompagner jusqu’à une nouvelle finale NBA. On rappelle que lors de la précédente campagne de playoffs des Lakers, il avait fait neuf apparitions mais n’avait pas converti le moindre tir en 31 minutes de jeu total. Et cette saison, son rendement est plus famélique que jamais avec seulement 6 petits points inscrits en 11 apparitions.

Cantonné à un rôle comparable à celui d’Udonis Haslem avec le Heat, le 22e choix de la Draft 2007 n’écarte pas l’idée d’intégrer un staff ou une équipe de dirigeants NBA par la suite.

« Je veux me servir de cette expérience avec ces Lakers. C’est important pour moi et ma vie d’après. Savoir comment jouer des superstars, gérer les égos et quand tu perds trois ou quatre matches de suite, comment répondre aux médias et voir comment ça se passe dans le vestiaire. »

À l’entendre, son expérience à Los Angeles se passe d’ailleurs très bien pour le moment. « Je joue pour les Lakers. Je traîne avec Bron et AD. On fait des dîners d’équipe. On boit certains des meilleurs vins du monde. On vient de gagner le titre. Qu’est-ce que je pourrais avoir de mieux dans la vie aujourd’hui ? »