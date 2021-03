Damian Lillard plante 50 points pour une victoire miraculeuse face aux Pelicans !

De retour dans le cinq, CJ McCollum est plutôt en forme avec 8 points en 7 minutes, servi par Damian Lillard pour un 3-points qui fait mouche en début de match. Lillard justement, et Zion Williamson, se livrent à un duel de All-Stars à distance en premier quart. Les Pelicans mènent la danse avec Williamson qui décolle pour un gros dunk mais Lillard maintient le rythme pour Portland.

Ce sont cependant Lillard et Brandon Ingram qui finissent le premier quart en meilleurs scoreurs, à 13 points chacun. La Nouvelle Orléans mène de 6 longueurs derrière les 10 points de Williamson et 8 pour Lonzo Ball également.

Les Pelicans continuent de creuser l’écart en deuxième quart, avec Williamson mais aussi avec Jaxson Hayes qui déploie ses grands abattis pour finir au dunk. Lillard sur le banc, les Blazers rétrogradent à -17 au tableau d’affichage quand Josh Hart s’impose au rebond offensif.

Portland essaie de calmer l’attaque de NOLA en se mettant en zone mais Nickeil Alexander-Walker la fait sauter avec deux tirs à 3-points dans chaque coin. Tout va bien pour les Pelicans dans cette première mi-temps remportée aisément (64-50). Ingram (16 points) et Williamson (14 points) sont parfaitement épaulés par ledit NAW (12 points) en sortie de banc.

Ingram et Williamson mènent la danse

CJ McCollum repart à l’assaut d’un petit tir à la cuillère mais Williamson assène un dunk dévastateur dans la foulée. Portland est bel et bien sur le chemin du retour cela dit. Un 14-7 en début de troisième quart les ramène à distance avec Covington qui frappe derrière l’arc et Jones Jr. qui place un dunk sur la longue relance de Lillard.

Malgré Lillard qui ajoute 11 points à son total, La Nouvelle Orléans reste devant grâce à Ingram qui inscrit également 11 points dans la période. Il faut dire que les Pélicans n’ont pas à faire à trop de résistance défensive, déroulant leur jeu d’attaque à 51% aux tirs sur les trois premiers quarts (et 44% à 3-points).

Les Blazers courent toujours après le score en dernier quart. Williamson se faufile encore beaucoup trop facilement jusqu’au cercle, tandis que Alexander-Walker y va d’un nouveau 3-points. A 6 minutes de la fin, Portland est à -17.

Dame Time : de -17 à +1 !

Trois minutes plus tard, après un 16-0, ils ne sont plus qu’à -1 après un barrage de 3-points lancé par Lillard et repris par Covington et Trent, avant d’être à nouveau conclu par Lillard sur un 3-points après la volte, aussi gracieux que difficile.

Eric Bledsoe débloque le compteur pour les Pélicans mais Portland est tout près. Lillard va récupérer le panier plus la faute d’Adams mais en face, Williamson est intenable pour Covington. A -3 à 12 secondes de la fin, les Blazers sont dans le pétrin… mais Ingram rate deux lancers. Puis, les Pels foirent complètement une remise en jeu !

Il n’en faut pas plus pour Lillard, qui fait 4/4 sur la ligne de lancers, pour remettre Portland devant à 1,2 seconde de la fin. Ball envoie une passe de quarterback en ultime espoir mais Williamson manque le petit tir en crochet. Incroyable, les Blazers réalisent l’improbable comeback, avec Lillard à 50 points et 10 passes (125-124).