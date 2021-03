Les Lakers et les Knicks intéressés par Myles Turner ?

Même s’il a du mal à franchir un cap aux points et aux rebonds, Myles Turner s’impose depuis quelques saisons comme l’un des plus gros intimidateurs de la ligue. La preuve avec ses 3.4 contres de moyenne qui le replacent au sommet du classement des meilleurs contreurs. Du jamais vu depuis Hassan Whiteside en 2016.

Comme à Indiana, où il complète Domantas Sabonis, il serait parfait aux côtés d’un super ailier-fort, et son profil intéresserait cinq franchises rapporte l’Indianapolis Star.

Il s’agit de deux candidats au titre, les Lakers et les Clippers, et de trois postulants aux playoffs, les Knicks, les Hornets et les Pelicans. Pas de Celtics pour l’instant alors que le quotidien rappelle que les Pacers avaient envisagé de l’échanger à Boston l’automne dernier, mais que Danny Ainge n’était alors pas vraiment intéressé.

L’Indy Star précise que les Pacers ne sont pas vendeurs, mais les coups de fil se multiplient, et c’est évidemment curieux d’apprendre que les deux franchises de Los Angeles sont intéressées par Myles Turner.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on ne voit pas qui pourrait faire ses valises pour contenter les Pacers puisque Myles Turner touche 17.5 millions de dollars par an jusqu’en 2023 ! En revanche, les Knicks et les Hornets, ou même les Pelicans avec Steven Adams, ont de quoi monter des « packages » pour faire réfléchir les Pacers.

Mais on voit mal Indiana, qui n’est donc pas vendeur, négocier avec les Knicks et les Hornets alors qu’ils sont à la lutte pour une place au « play-in ».