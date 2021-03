Jamal Murray a voulu faire un break… et ce n’est pas si simple !

À la rue face à Memphis pour la reprise vendredi, avec 3 points à un très faiblard 1/14 aux tirs, Jamal Murray avait également bien ramé dans la défaite face à Dallas avec 10 points mais à 4/13 et de nouveau un petit 1/5 à 3-points.

La nuit dernière face à Indiana, le meneur a définitivement mis fin à son désert offensif avec un match beaucoup plus abouti à 16 points, 8 passes et 6 rebonds et un 6/13 aux tirs dont 3/6 à 3-points enfin correct. Il a surtout révélé pourquoi il était à côté de ses pompes pour la reprise…

« Je n’ai pas touché à un ballon pendant la pause »

« Parfois tu fais des trucs quand tu as une routine. Tim Connelly me parle toujours de ça, d’avoir une bonne routine. Mes bonnes habitudes et mon éthique de travail. Quand je fais de la muscu, quand je mets de la glace, quand je fais des tirs supplémentaires, tout ça influence comment je joue. Je faisais tout ça avant la coupure du All-Star Game. Mais je n’ai pas touché à un ballon pendant la pause. Mentalement, je ne voulais pas toucher le ballon. Je suis revenu et je n’étais pas prêt à jouer sur ces deux premiers matchs, je devais retrouver mon rythme. »

Éprouvé physiquement mais encore plus marqué mentalement, Jamal Murray voulait se reposer après l’enchaînement des matchs de la dernière bulle, dans laquelle les Nuggets avaient brillé jusqu’en finale de conférence, jusqu’à la saison actuelle sans véritable intersaison au long cours. Il lui fallait briser cette mauvaise dynamique.

« Aujourd’hui, j’ai changé ma routine », expliquait-il après le match. « Je me suis dit que je devais changer un truc et je me suis fait soigner plus tard, j’ai fait ma muscu plus tard. J’étais quand même à l’heure pour shooter avant le match. De bonne humeur. J’ai enlevé mes écouteurs et j’ai blagué avec les joueurs dans le vestiaire. Je voulais changer un peu mes habitudes, modifier mon énergie et ne plus penser à mes réussites ou mes manqués. Je voulais juste jouer au basket comme je le fais depuis 23 ans maintenant. Demain, je vais reprendre ma routine et me reconcentrer. Mais parfois, c’est bien de changer un truc pour briser le cycle de ta pensée. »

Partis en mode diesel, à l’instar de Jamal Murray, les Nuggets ont vécu trois premiers mois difficiles, avec seulement deux victoires de plus que de défaites (17-15). Depuis, avec 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs, ils semblent bien en rythme, solidement calés dans le Top 5 de la conférence Ouest à 23 victoires pour 16 défaites.

« J’ai pris cinq jours de vacances et ça s’est vu »

Mais, comme l’explique l’arrière des Nuggets qui n’a pas été épargné par les critiques, notamment sur son tir extérieur en début de saison, la partie mentale est souvent reléguée au second plan… à tort ! Car les joueurs peuvent baisser le pied d’abord à cause de cette fatigue psychologique.

« C’est difficile. Tu viens travailler tous les jours, tu es professionnel. Tu viens, tu te concentres. Et puis, tu vas jouer et là tu es jugé par des millions et des millions de gens, fans ou pas fans… Parfois, ça peut nous affecter, nous les joueurs. Mentalement, c’est lourd à gérer au jour le jour. Les doutes, les critiques, entre mauvais et bons matchs, bons tirs et mauvais tirs. Après tout ça, tu te dis simplement qu’il faut aller jouer, jouer libre. »

Mais c’est évidemment plus facile à dire qu’à faire car le doute peut s’installer, et ce, durablement, ruinant parfois des carrières. En l’occurrence, Jamal Murray est bien content de pouvoir mettre ce mauvais passage dans le rétroviseur, non sans en tirer des leçons pour l’avenir.

« J’avais définitivement besoin d’une coupure parce qu’on n’en avait pas eue depuis longtemps. Et puis, j’avais envie de ne rien faire parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Mais ça s’est vu ! Je ne vais pas vous mentir, ça s’est vu. À tous les jeunes joueurs qui croient qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et revenir comme si de rien n’était parce qu’ils étaient sur un bon rythme, je peux dire que ça ne marche pas comme ça. Le travail se voit. J’ai pris cinq jours de vacances et ça s’est vu. Maintenant, je sens que je suis à nouveau dans un bon rythme et j’ai retrouvé mon basket. »

Préjudiciable sur le court terme, cette diète de ballon que s’est infligée Jamal Murray pourrait cependant s’avérer bénéfique sur le long terme. En tout cas, sur la fin de saison où il est évidemment bien délicat de garder sa fraîcheur, physique mais aussi mentale…