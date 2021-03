Un nouvel arrivage de la « Air Jordan 35 Paris »… pour Paris

Quel est l’intérêt d’inonder le marché de nouveaux modèles, nouveaux coloris, nouvelles inspirations si c’est la croix et la bannière pour trouver la paire sur laquelle vous avez flashé ? Si vous aussi, vous vous êtes déjà interrogés sur la folie créatrice des marques de sneakers, cette nouvelle opération de Nike aura de quoi vous faire ruminer.

Partant du constat que tout ce qui est rare est cher, « Jordan Brand » a ainsi sorti un modèle unique, la « Air Jordan 35 Paris » en … 102 exemplaires ! De quoi faire le bonheur d’une poignée de privilégiés et frustrer la majorité.

Toujours soucieux de satisfaire ses clients, mais au compte-goutte, Nike a annoncé un restock du modèle parisien, en « quantité limitée en size men ». Petit détail, il faut obligatoirement être « membre Nike » pour pouvoir accéder à la mise en vente, le mercredi 17 mars à partir de 10h du matin, sur l’application Nike (via un Thread App sur la page Home). Les premiers arrivés seront les premiers servis ! De quoi faire le « buzz »…

L’opération est destinée uniquement aux membres parisiens et des alentours. Les membres Nike dont la localisation est estimée comme étant trop éloignée ne recevront pas le Thread sur la page Home. Les heureux élus pourront venir récupérer leur paire le lendemain à la « Nike house of innovation », Avenue des Champs-Elysées.

