Erik Spoelstra compare Nikola Vucevic à un « Dirk Nowitzki moderne »

Chaque année, depuis quasiment dix ans, Erik Spoelstra croise la route de Nikola Vucevic quatre fois par an. Il le connaît donc par cœur, et pourtant, le Monténégrin parvient encore à déjouer les plans défensifs du Heat.

Cette nuit, face à une équipe de Miami certes privée de Bam Adebayo, il a tenu son équipe à bout de bras avec 38 points, 10 rebonds, 6 passes à 15/27 aux tirs, dont 6/13 à 3-points. Vrai pivot, l’intérieur All-Star a donc shooté 13 fois à 3-points, et pour Erik Spoelstra, il ne voit qu’un seul joueur à qui le comparer. Et pas des moindres.

« Il s’améliore tellement d’année en année, et il dispute actuellement sa meilleure saison en carrière » constate le coach de Miami. « Cela fait plusieurs années qu’il est génial, et il nous donne des cauchemars. Mais cette année, c’est encore différent… C’est comme si on voyait un Dirk Nowitzki moderne. »

« C’est l’une des plus belles choses qu’on ait dite sur moi »

Même s’ils ne jouent pas exactement au même poste, c’est un beau compliment, et Nikola Vucevic est évidemment très touché. « Dirk ? C’est l’une des plus belles choses qu’on ait dite sur moi. D’entendre ça de sa part, ça compte beaucoup pour moi. Cela prouve qu’on respecte ce que je fais. »

Sur le match en lui-même, c’est une 8e défaite de suite, mais Nikola Vucevic retient les qualités mentales de son équipe pourtant décimée.

« On a beaucoup de blessés depuis tellement longtemps, avec des gars qui ne jouent pas à leurs postes, mais il faut continuer de s’accrocher chaque soir, et on est au contact dans la plupart des matches. J’ai dit aux gars qu’il fallait continuer comme ça » explique le pivot All-Star. « J’espère que les choses vont bientôt tourner pour nous, et que des joueurs vont revenir. Je reste fier des efforts des gars. »