Casse-tête à la mène des Knicks pour Tom Thibodeau

Tom Thibodeau va devoir se creuser la tête pour trouver des solutions au poste 1 à l’occasion du match sur le parquet d’OKC aujourd’hui. Elfrid Payton a aggravé sa blessure à la cuisse lors de la dernière rencontre face aux Bucks, Derrick Rose est toujours absent en raison du protocole Covid et Austin Rivers est exceptionnellement dispensé pour cause de paternité.

Ne restent donc que Frank Ntilikina et Immanuel Quickley, mais la participation de ce dernier est incertaine, suite à une douleur ressentie à l’aine.

Immanuel Quickley doit polir son jeu

Par son profil, Immanuel Quickley est davantage un meneur-scoreur ou un deuxième arrière qu’un véritable meneur organisateur, un rôle que recherche pourtant Tom Thibodeau, qui a incité son rookie à progresser dans ce domaine, à mieux lire le jeu.

« Quand vous regardez notre ligue, vous le voyez. Le meneur de jeu plus traditionnel, celui qui fait des passes d’abord, on n’en voit pas beaucoup. Vous voyez davantage de meneurs de jeu qui marquent des points, des meneurs de jeu puissants, des meneurs de jeu qui vont dans la peinture » rappelle le coach des Knicks au New York Post. « Quels que soient ses points forts, que nous pensons être ses « floaters », son jeu de « pick-and-roll », il met beaucoup de pression sur la défense adverse. Nous pouvons en tirer parti. On veut jouer avec nos forces. Mais c’est le jeu qui vous dit quand il faut shooter et quand il ne faut pas le faire. Il faut juste lire le jeu. Tu es dans la peinture, le deuxième défenseur arrive, va chercher un joueur ouvert. »

Alors que Derrick Rose devrait à nouveau être disponible en début de semaine, face à Brooklyn lundi ou plus vraisemblablement à Philadelphie mardi prochain, Tom Thibodeau a confié qu’il envisageait de décaler Alec Burks au poste 1. Les Knicks ont également à disposition le meneur « two-way player » Jared Harper, de retour de la « bulle » de « G-League ».