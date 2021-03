NCAA : Yves Pons frôle le triple-double pour abattre les Gators

Meilleur défenseur de la SEC la saison passée, et déjà réélu dans le meilleur cinq défensif de la conférence cette année encore, Yves Pons a pour le coup inscrit son nom dans le livre des records après sa performance à 11 points, 9 contres et 8 rebonds en quart de finale face à Florida.

Au bord du triple-double, l’intérieur français a égalé le record historique de contres de la SEC d’Andre Riddick de Kentucky (passé par Dijon et Paris), établi en 1993 ! Il a en tout cas largement participé à la facile victoire de ses Volunteers face aux Gators (78-66) en quart de finale du tournoi de la SEC.

C’était la deuxième confrontation en six jours entre Florida et Tennessee hier. Cela peut expliquer pourquoi les esprits se sont un peu échauffés, notamment pour les Gators et Omar Payne, logiquement exclu après un double coup de coude au visage du senior des Vols, John Fulkerson.

« C’était un match très différent, on les avait battus, c’est vrai mais il fallait surtout se souvenir qu’ils nous avaient battus la première fois qu’on les avait joués. Il s’agissait de nous concentrer sur notre jeu, en attaque et en défense », a réagi Pons avant de donner son avis sur ce mauvais coup. « J’ai vu qu’il avait mis un coup de coude à Johnny en plein visage. Ce geste n’a rien à faire sur un terrain de basket et évidemment, on a pris ça personnellement. »

« On doit prendre notre revanche »

Après une première mi-temps conclue à 1/8 aux tirs, le sophomore Tre Mann a passé la surmultipliée pour finir à 30 points, record personnel, mais ça n’a pas suffi pour les Gators qui terminent à 7 passes décisives… contre 21 pour Tennessee !

Outre Pons, quatre autres Vols figurent à 10 points ou plus, menés par les 14 points, 5 passes de Santiago Vescovi. Keon Johnson (13 points, 9 rebonds, 6 passes) et Josiah-Jordan James (12 points, 9 rebonds, 5 passes en sortie de banc) ont été très complets pour Tennessee qui affrontera Alabama, le leader de la conférence en demi-finale.

« C’est un gros challenge, face à une très bonne équipe. Ils nous ont battus lors de notre première confrontation et on doit prendre notre revanche », conclut Pons. « J’ai hâte de les jouer [cette nuit]. On sera prêt. »

Le récap du match

Le record de Yves Pons