Matisse Thybulle se taille une belle réputation de « stoppeur »

Pourtant privés de Ben Simmons, Philadelphie sort de deux victoires acquises aisément. Une d’abord face aux Bulls (+22) et une deuxième contre Washington (+26).

Sans son meilleur défenseur extérieur, on pouvait s’attendre à ce que les Sixers soient en difficulté, surtout qu’ils affrontaient deux des meilleurs attaquants de la côte Est avec Zach LaVine et Bradley Beal.

Cette solidité s’explique notamment par les deux bonnes prestations de Matisse Thybulle face à deux des meilleurs attaquants de la NBA. Face à l’ailier des Sixers, LaVine n’a pas pesé comme à son habitude. Moins efficace (19 points à 7/16 au tir dont 1/5 de loin) et perdant 4 ballons, la superstar des Bulls s’était déjà cassée les dents contre la défense du numéro 22 des Sixers.

Vendredi soir, la marche était encore plus haute avec tout simplement le meilleur scoreur de la ligue comme adversaire. Mais Thybulle a répondu présent en limitant Beal à 19 points. Certes l’arrière des Wizards a shooté avec un haut pourcentage mais il n’a tenté sa chance que 13 fois (pour 8 réussites).

Dans le Top 10 des meilleurs intercepteurs de la NBA en… 18 minutes

Ce chiffre symbolise l’effort collectif déployé pour couper Beal du ballon, et l’empêcher de prendre ses tirs habituels. « Nous l’avons beaucoup plus pris à deux. Nous ne l’avions pas assez trappé au premier match et je pensais faire cet ajustement en commençant avec Matisse sur lui » explique Doc Rivers. « Lors du dernier match, nous avions attendu… Là nous avons commencé avec notre meilleur défenseur sur lui dès le début du match. »

Dixième intercepteur de la NBA en seulement 18 minutes par match, Thybulle excelle dans l’art de voler des ballons, et pour ne rien gâcher, il commence à peser en attaque. De quoi satisfaire son mentor dans l’équipe, Tobias Harris. « Il met ses tirs, il est agressif, tu le vois vraiment entrer dans son rythme. Il a mal commencé la saison avec une blessure qui l’a, je pense, ralentit un petit peu mais maintenant on voit qu’il est à 100%, très rapide et très confiant. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Surtout qu’on entame la seconde partie de saison avec les playoffs. »

Seul petit bémol, ses problèmes de fautes qui ne lui permettent pas d’avoir un temps de jeu plus conséquent. « Il est très actif et nous savons qu’il peut faire des actions décisives qui lui seront ensuite utiles en attaque » analyse Danny Green. « Je pense que la chose est la plus importante pour lui est de faire attention aux problèmes de faute… Mais c’est parce qu’il est tellement agressif et actif, et c’est le genre d’erreurs que j’accepte. »