Reprise au petit trot pour Ersan Ilyasova

Recruté il y a quelques jours par le Jazz, Ersan Ilyasova risque de patienter un certain temps avant de pouvoir fouler à nouveau les parquets NBA.

Quin Snyder ne veut pas lancer le Turc dans le grand bain trop tôt, surtout qu’il reste sur une période de sept mois sans jouer. « Je pense qu’il est impatient de contribuer par tous les moyens possibles. Nous n’attendons pas de lui qu’il soit prêt tout de suite » explique au Deseret News le coach du Jazz. « D’un autre côté ça ne veut pas dire qu’il ne l’est pas mais il y a un temps d’adaptation et nous sommes patients avec lui. Je veux être patient avec lui ».

Côté dirigeants, on est persuadé que l’ailier-fort possède les qualités pour s’épanouir pleinement dans la rotation. « Je ne pense pas que Dennis [Lindsey], Justin [Zanik] et notre groupe seraient allés chercher quelqu’un qu’on ne peut pas faire jouer. S’il y a bien une chose à laquelle nous sommes attentifs, c’est l’alchimie de l’équipe. Ersan veut en faire partie. C’est la raison pour laquelle nous avons estimé qu’il serait intéressant de le recruter. »

Le coéquipier modèle

À 33 ans, Ersan Ilyasova va donc reprendre tranquillement le rythme d’un joueur NBA et comme l’an passé, il est dans une formation qui joue le titre.

« Dès mon premier entrainement, j’ai vu que c’est un super groupe, la communication est là et ils se font confiance les uns aux autres. C’est une bonne opportunité quand tu vois la manière avec laquelle ils jouent, se partagent le ballon et se soutiennent. Je pense que c’est ce qui importe le plus pour remporter un titre. »

Avec sa capacité à écarter le jeu et à provoquer des passages en force de l’autre côté du parquet, Ersan Ilyasova est le « role player » idéal pour faire souffler les stars, et il est impatient de les rejoindre en match. « J’ai regardé leurs matchs, et on voit que la cohésion est incroyable et c’est le genre d’équipe dans laquelle on veut jouer. Tout est une question d’alchimie et je me sens vraiment bien. »