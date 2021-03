Reebok : Allen Iverson explique la mentalité « Why Not Us ? »

« On perd de 21 points à 9 minutes de la fin, avec le monde entier qui nous a déjà rayés de la carte, on pose la question : « Pourquoi pas nous ? ». On était abattus, on doutait, mais devinez quoi, on a douté de moi toute ma vie. N’est-il pas trop petit ? Est-il assez dur ? Et j’ai toujours eu à répondre ».

C’est par ces quelques mots signés d’Allen « The Answer » Iverson, faisant référence au All-Star Game 2001, que débute le clip en hommage à la nouvelle « Why Not Us ». Reebok y voit plus qu’une question, mais une mentalité combative qui résume la légende d’Allen Iverson sans qui ce modèle n’aurait jamais vu le jour.

Dans le cadre de sa campagne de promotion, Reebok distribuera d’ailleurs des tenues exclusives à ceux qui incarnent aujourd’hui cette philosophie comme par exemple le Drew Charter Boys Golf Programe, la première équipe de golf lycéenne entièrement noire et la première école publique d’Atlanta, en Géorgie, à remporter le championnat de golf de l’État.

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Under Armour Curry 8 « IWD » qui célèbrent la journée internationale de la Femme et toutes celles qui font du parquet de basketball un endroit d’égalité et de respect pour changer le jeu, pour de bon.