Le 11 février 2001, Allen Iverson renverse l’Ouest dans un All-Star Game de légende Le 11 février 2001, Allen Iverson et Stephon Marbury vont sonner la révolte et battre Kobe Bryant et l’Ouest au bout d’un « money time » de folie. Ce All-Star Game 2001 fait partie des plus mémorables de l’histoire.