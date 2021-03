La NBA a logiquement placé Tony Snell à la première place, avec son panier à 3-pts au buzzer face aux Raptors, mais c’est bien le dunk de Zion Williamson qui reste l’action la plus spectaculaire de la soirée.

Le All-Star de New Orleans ne fait pas dans la dentelle, tout comme Giannis Antetokounmpo face aux Knicks d’ailleurs. Pour plus de finesse, on peut se tourner vers Shai Gilgeous-Alexander ou Terry Rozier.