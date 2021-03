Stan Van Gundy dépité après l’humiliation subie face aux Wolves

« Nous voulons être à la 6/7e place, nous ne devons pas jouer les « play-in », affichait Josh Hart il y a quelques jours. Cette nuit, ses Pelicans et lui ont pris un gros coup de bambou sur la tête avec la pire reprise possible. Car si NOLA a pu ressembler à une équipe en « mission playoffs » pendant les huit premières minutes de la rencontre face aux Wolves, la suite a tourné au ridicule.

40 points encaissé dans le second quart-temps, 38 dans le suivant… Les Pelicans ont été complétement surpassés dans les 40 minutes restantes (79-125), au point de s’incliner sur un écart final 30 points (105-135). À domicile, face à la pire équipe de la ligue, faut-il le rappeler…

Selon ESPN Stats & Information, les Wolves deviennent ainsi la seconde équipe de l’histoire récente (25 saisons) après les Bulls de 1996 à s’imposer avec un tel écart après avoir été menée de 15 points…

Si l’attaque ne répond plus non plus…

« Écoutez, je sais que c’est de ma faute et que ce que nous faisons en défense est franchement embarrassant » lâche Stan Van Gundy. « Nous devons tous en prendre la responsabilité. C’est en grande partie de ma faute et en grande partie celle de nos joueurs, et ils doivent en prendre la responsabilité. Nous n’avons pas été compétitifs ce soir. »

Le technicien décrit une soirée « embarrassante » pour sa troupe qui n’a pas su « jouer ensemble des deux côtés du terrain ». Il pointe notamment la performance offensive des Pelicans qui doivent répondre présent dans ce secteur tant leur défense est à la peine cette saison (près de 117 points encaissés sur 100 possessions, 29e défense).

« On n’a pas shooté correctement », constate « SVG » en voyant le 6/32 derrière l’arc de son équipe ou le 13/24 aux lancers, « et très franchement, on est si mauvais en défense qu’on ne peut pas se permettre de connaître une mauvaise soirée en attaque. On ne peut même pas se permettre une soirée médiocre. Si on fait un mauvais match en attaque, on va se faire laminer comme ce soir. »

Un mauvais entraînement la veille

Tenter de faire progresser son équipe en défense ne ressort donc pas du discours de Stan Van Gundy, qui précise que la veille, l’énergie à l’entraînement a fait défaut. « C’était l’un des pires entraînements auxquels j’ai pris part en carrière. Je ne l’explique pas. Les jours de repos vous rendent mous parfois. Ça les (les Wolves) a clairement aidés, pas nous. C’était une très mauvaise performance. »

De son côté, Zion Williamson préfère relativiser en estimant que ce genre de défaite arrive « de temps en temps » et qu’il faut vite l’oublier pour « aller de l’avant ». « Il ne reste que 35 matchs et on veut participer aux playoffs, donc on doit être dans l’urgence de trouver une solution », réclame un Brandon Ingram plus alarmiste.

Les Pelicans (15v-22d) pointent à la 13e place à l’Ouest et n’ont remporté que 4 de leurs 14 derniers matches. Victoire impérative la nuit prochaine face aux Cavaliers car le calendrier se corse par la suite pour eux (réception des Clippers, plus déplacements à Portland, Denver, puis réception des Lakers).