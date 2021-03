Nicolas Batum ne veut pas qu’on oublie Kawhi Leonard dans la course au MVP

Ancien adversaire contre lequel il a souvent souffert par le passé, Nicolas Batum est devenu le coéquipier de Kawhi Leonard aux Clippers depuis ce début de saison. Le Français a donc pu observer le phénomène de près, et décrit un joueur qui se rapproche finalement de l’image qu’il peut renvoyer, celle d’un joueur guidé avant tout par sa passion et sa soif de victoire encore inassouvie. Mais qui n’hésite pas à prendre la parole lorsque c’est nécessaire.

« C’est un gars fun, vraiment. Il est vraiment concentré sur le basket, c’est son truc », a-t-il déclaré à ClutchPoints. « J’ai vu une stat l’autre jour, il est toujours le n°1 au pourcentage de victoires en saison régulière. Ça montre à quel point il est concentré et la façon dont il appréhende le jeu. Cette saison, il a été très bon. Il a clairement été vocal. Ce que j’ai remarqué chez lui, c’est que lorsqu’il a quelque chose à dire, pour rendre l’équipe meilleure, il va le dire. Que ce soit pendant le match, à l’entraînement, dans le vestiaire… Ce sont des choses que les gens ne voient pas vraiment, mais nous on le voit, en tant que coéquipier, en tant qu’équipe. Et on aime ça, on a besoin de ça ».

« Ça fait plutôt bizarre de dire ça de ce gars, mais il est devenu meilleur »

Alors que la star des Clippers affiche cette saison encore des stats impressionnantes, avec des standards parmi ses meilleurs en carrière, Nicolas Batum a rappelé toutes les qualités de son nouveau coéquipier, qui font de lui un potentiel MVP à l’heure du début de deuxième partie de saison, ce soir face aux Warriors.

« On a l’un des meilleurs bilans en NBA, c’est notre leader, sur et en dehors du terrain, en attaque, en défense. Il y a aussi la façon dont il affecte le jeu. On lui donne le ballon et il est « clutch », il peut aussi stopper son adversaire en défense, peu importe le joueur en face, et je ne vois pas beaucoup de joueurs capables de faire tout ça. Même en tant que créateur, je trouve qu’il s’est amélioré, notamment au niveau de son jeu de passe. Il a fait deux matchs à 9-10 passes décisives. Il s’est amélioré là-dessus, et de façon générale, il est devenu meilleur. Ça fait plutôt bizarre de dire ça de ce gars, mais il est devenu meilleur », a-t-il conclu.