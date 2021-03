Jonas Valanciunas marche sur les Wizards

Défensivement, les Wizards ne sont pas bien rentrés dans ce match. Trop tendres sur les défenses sur pick-and-roll, les coéquipiers de Bradley Beal souffrent face à la vitesse de Ja Morant et aux mains en or de Jonas Valanciunas. Collectivement, il y a un monde d’écart entre ses deux équipes. Là où Washington compte énormément sur Beal et Russell Westbrook pour marquer des paniers, les Grizzlies répondent par leur collectif et la recherche du joueur le mieux démarqué. Le vrai problème pour Washington, c’est que leur arrière All-Star semble être resté à Atlanta. Maladroit, il n’aide pas son équipe (19-9).

Comme toujours, le banc de Memphis se met au niveau de la rencontre. Brandon Clarke brille aux rebonds et Justise Winslow apporte toute son énergie et son talent. C’est dur pour les Wizards qui n’arrivent toujours pas à s’adapter face à Morant. Ce dernier régale ses coéquipiers mais il n’oublie pas de scorer quand il voit une ouverture. Douze minutes de qualité de la part des Grizzlies (37-26).

Face à lui, Westbrook ne lâche jamais le morceau, et il porte son équipe sur ses épaules. Mais, il ne peut pas tout faire seul. Il a besoin d’aide et il fait tout pour accélérer le jeu et mettre ses coéquipiers dans de bonnes positions. Mais à chaque fois que Washington score, le duo Morant/Valanciunas répond derrière par une action de qualité. On retrouve le Memphis de l’an passé, et ça se voit au tableau d’affichage (54-37).

Dillon Brooks étouffe Bradley Beal

Cette saison, les Wizards sont déjà passés par des périodes aussi compliquées, et ça passe par le réveil de Bradley Beal. Toujours aussi maladroit, le meilleur marqueur de la ligue se rassure sur la ligne des lancers-francs. Il décide de faire jouer les autres et ses deux offrandes pour Troy Brown et Westbrook permettent à DC de recoller à -5 à la pause (67-62).

Après avoir détruit Robin Lopez et Mo Wagner en première mi-temps, Valanciunas continue sur sa lancée au retour des vestiaires. Présent au rebond offensif, il se bat sur tous les ballons. Comme en première mi-temps, il est trouvé sur pick-and-roll et il score à chaque fois avec la faute. Mais attention car Washington a retrouvé du liant en attaque. La bonne présence de Deni Avdija soulage Westbrook et Beal, mais le grand Valanciunas continue son show (82-79).

Memphis termine fort ce 3e acte, à l’inverse des hommes de Brooks qui retombent dans leurs travers (94-85). Neuf points à remonter, c’est peu et pour cela, il va falloir être en mesure d’enchaîner les stops défensifs. A 6 sur 22 aux tirs et bien contenu par Dillon Brooks, Beal continue de se noyer, et il n’arrive pas à trouver ce déclic qui lui permettrait de ramener son équipe. Il agresse la défense mais n’obtient pas de faute, ni de lancer.

En face, Memphis continue de régaler offensivement. Clarke, Brooks et Desmond Bane affolent les compteurs et ils évitent tout hold-up des Wizards. Sur la ligne des lancers-francs, Valanciunas ponctue son match de mammouth, et Memphis s’impose 127-112. Un succès qui leur permet de passer dans le positif, et de prendre la 9e place de la conférence Ouest.