Hall of Fame 2021 : Chris Bosh touché d’être finaliste

Ses camarades de Draft 2003, LeBron James et Carmelo Anthony, continuent de s’éclater sur les parquets alors que Chris Bosh, 36 ans seulement, a lui été obligé de mettre un terme à sa carrière en 2019 (même s’il n’avait plus joué depuis 2016) suite à la découverte de caillots sanguins dans ses mollets.

Une fin cruelle pour l’intérieur, qui n’aura donc joué « que » treize saisons, ce qui lui permet depuis d’accumuler les honneurs en dehors des parquets. En mars 2019, son maillot a été retiré à Miami et depuis ce mardi, il est finaliste pour entrer au Hall of Fame en 2021.

« Je suis sans voix, ce qui ne m’arrive pas tous les jours », a-t-il ainsi plaisanté sur les antennes d’ESPN. « J’ai tellement donné à ce sport, qui m’a rendu tellement aussi. Le simple fait d’être considéré pour cet honneur, c’est incroyable. Encore aujourd’hui, j’aimerais toujours jouer, mais tout ne se déroule pas comme on le voudrait. Il faut faire avec ce qu’on a. Je suis très ému et reconnaissant. »

Un accomplissement pour l’ancien des Raptors et du Heat, deux fois champion NBA (2012, 2013) et 11 fois choisi pour le All-Star Game. Il ne devrait guère y avoir de suspense pour lui, le 16 mai prochain, lors de l’annonce des heureux élus. Une belle revanche pour ce joueur qui a longtemps ruminé sa fin de carrière prématurée.

« Depuis que j’ai pris ma retraite, je pense tous les jours à ma carrière. Quand on est jeune, qu’on est avec les anciens dans le bus ou autre, on pense toujours qu’on va jouer pour l’éternité, ou au moins jusqu’à 40 ans. Mais je me souviens de mes grands moments, de jouer devant les fans de la ligue. J’ai mis mes tripes dans ce sport. Je suis heureux d’avoir réussi, d’avoir eu autant de succès en si peu de temps car je pensais en avoir davantage. Je voulais devenir un grand joueur et un leader, un modèle pour les enfants et pour mes pairs. »