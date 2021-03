Hall of Fame 2021 : Chris Bosh, Paul Pierce et Chris Webber parmi les 14 finalistes

Tandis que la cuvée 2020 du Hall of Fame, composée de Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore Kevin Garnett, n’a toujours pas été intronisée puisque la cérémonie se tiendra en mai 2021, celle de 2021 se dévoile progressivement.

Le comité directeur du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a ainsi révélé, dans la soirée, l’identité des 14 finalistes éligibles à une intronisation au Panthéon du basket, probablement à l’automne prochain. Et cette liste comprend de très jolis noms.

En plus des évidences Chris Bosh et Paul Pierce, ainsi que Michael Cooper (quintuple champion NBA et Défenseur de l’année 1987), tous les trois finalistes pour la première fois, Chris Webber, Ben Wallace, Tim Hardaway Sr. et Marques Johnson figurent une nouvelle fois parmi les derniers finalistes, au même titre que Leta Andrew (coach la plus victorieuse de l’histoire du lycée américain).

Pour les accompagner, les entraîneurs Bill Russell (double champion NBA), Rick Adelman (neuvième coach le plus victorieux en NBA) et Jay Wright (double champion NCAA) seront également de la partie. Quant à Yolanda Griffith (double championne olympique), Lauren Jackson (triple MVP en WNBA) et Marianne Stanley (coach de l’année 2002 en WNBA), elles tenteront elles aussi de passer le stade de cette « finale » du Hall of Fame.

Les noms des membres de la cuvée 2021 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame seront dévoilés le 16 mai prochain, à l’occasion de la cérémonie d’introduction des Hall of Famers de la cuvée 2020.