Duncan Robinson veut se débarrasser de la simple étiquette de shooteur

Tout n’est pas à jeter dans l’exercice 2020/21 de Duncan Robinson. Après une saison passée à faire trembler les records d’efficacité, d’adresse et de productivité dans le domaine du tir à 3-points, les ajustements des équipes adverses ont eu un effet plutôt radical.

Depuis le début de saison (soit en 36 rencontres), il n’a atteint la barre des six paniers à 3-points inscrits sur un match qu’à quatre reprises, soit autant que lors de la campagne de playoffs 2020 des Floridiens.

L’ajustement des adversaires : une grande marque de respect

Comme il l’a déjà expliqué depuis la reprise, les défenses sortent plus forts sur lui, tentent de le couper de ses spots préférentiels et jouent tout simplement plus dur, sa dimension physique ne faisant pas partie de ses points forts. Erik Spoelstra voit pour sa part ce mal pour un bien puisque ça l’oblige à trouver d’autres moyens d’être utile.

« Il l’a compris et je pense que c’est en partie pour cela qu’il a voulu venir ici. Parce qu’il allait y avoir une évolution constante et un effort pour développer tous les aspects de son jeu », a glissé l’entraîneur. « Il n’y a pas une équipe qui le laissera sortir proprement d’un main à main ou d’une position préférentielle. Cette période-là est derrière lui. Il ne retrouvera jamais ces moments-là dans cette ligue. C’est une grande marque de respect, et il s’est déjà beaucoup adapté cette année ».

Un équilibre à trouver

Passé de 44.6% de réussite derrière l’arc en 2019/20 à 39.1% cette saison (pour toujours un peu plus de 8 tentatives par match), Duncan Robinson dribble davantage, finit plus au cercle et il lui arrive même de couper vers le panier, là où il cherchait constamment des positions derrière l’arc la saison dernière.

Ses moyennes au nombre de passes décisives et de rebonds sont également en légère hausse.

« Ça aide vraiment », a déclaré Duncan Robinson, prenant exemple sur les coupes vers le cercle. « C’est une sorte de panier de secours, qui donne à la défense quelque chose en plus à surveiller. C’est un point important. Nous essayons toujours de l’obtenir, surtout maintenant vu la façon dont l’équipe me fait jouer. C’est un élément qu’on essaie d’ajouter pour mélanger un peu les choses, proposer des options différentes. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Je dois toujours être agressif et donner la priorité à ce que je fais le mieux ».

Toutes les clés pour continuer à progresser

Pour continuer à progresser, Duncan Robinson sait qu’il pourra compter sur Bam Adebayo afin de briller sur le jeu sans ballon, mais aussi sur son coach et l’ensemble du staff pour le pousser, à l’instar de l’assistant Chris Quinn.

« Quand il est arrivé ici, il n’était pas un joueur axé sur le catch-and-shoot », a rappelé Erik Spoelstra. « C’était un shooteur à 3-points. Et nous avons passé beaucoup de temps avec lui en déplacement et à regarder des vidéos de Wayne Ellington pour essayer de créer un copier-coller de beaucoup de choses que Wayne faisait, ainsi que Ray Allen. Il a vraiment passé beaucoup de temps à développer cela. Maintenant, les équipes ont de quoi répondre à ça, et le jeu de « pick and roll » peut être un autre moyen de relâcher la défense sur lui. Ça a été plutôt efficace pour nous cette année. Et une fois qu’il sera bon dans ce domaine, il y aura autre chose. Et, comme toujours, Chris Quinn ne le lâchera pas d’une semelle, en termes de développement défensif, de rebond, de s’aventurer plus dans la peinture, des choses de cette nature ».