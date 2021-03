All-Star Game : Joel Embiid le généreux

Considéré par beaucoup comme le MVP de cette première partie de saison, Joel Embiid sera demain le pivot titulaire de la Team Durant, et comme tous les participants, il sera récompensé de sa présence d’une prime de 100 000 dollars. Une somme que le Camerounais a décidé de reverser à des sans-abri de Philadelphie.

« Ils sont tellement nombreux ceux qui ont sombré pendant cette pandémie » écrit le pivot de Philly dans un communiqué. « J’ai le sentiment que c’est important de soutenir davantage les personnes et les familles qui sont en difficulté, sans domicile, et dans l’urgence pour se nourrir. Je suis en permanence reconnaissant du soutien de Philadelphie et des fans, et pas uniquement pendant le All-Star Game, mais pendant toute ma carrière. Je continuerai de les aider par n’importe quel moyen. »

Selon le communiqué, cet argent permettra par exemple d’acheter 15 000 repas pour les sans-abri, de leur apporter 4 000 vêtements, mais aussi de les vacciner contre le Covid-19.