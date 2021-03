Coupé par les Pistons, Blake Griffin intéresse les Lakers et les Nets

Finalement, tout s’est passé très vite, et Blake Griffin est parvenu à un accord avec les dirigeants des Pistons sur un « buyout » alors qu’il lui restait deux ans de contrat pour 74 millions de dollars. Pour l’instant, les détails des négociations n’ont pas filtré mais l’ancien ailier-fort des Clippers se retrouve free agent, et il va pouvoir rejoindre une nouvelle équipe d’ici la reprise de la saison régulière, le 11 mars prochain.

Selon ESPN, l’ancien All-Star va prendre le temps d’étudier les offres, et plus que l’argent, c’est évidemment son rôle qui importe. Nos confrères rapportent que plusieurs équipes qui visent les playoffs, voire le titre, sont intéressées par ses services, et on pense à Brooklyn et Miami qui ont besoin de renfort sur le poste d’ailier-fort.

Les Lakers et les Clippers intéressés !

Ils ne sont pas les seuls, et même si Blake Griffin n’est plus le formidable ailier-fort qu’il était, il peut encore apporter de la création, des rebonds et de l’expérience.

Selon le New York Times, les Lakers, les Warriors et même les Clippers sont les trois autres franchises qui ont un œil sur lui. ESPN ajoute Portland qui manque effectivement d’un vrai poste 4 mais The Athletic précise que les Nets tiennent pour l’instant la corde afin de récupérer le désormais ex-Piston.

« Il peut être un atout pour un candidat au titre » expliquait récemment Dwane Casey, le coach de Detroit. « J’ai été dans des équipes qui jouaient le titre, et on adorait avoir un joueur comme Blake Griffin ».

À bientôt 32 ans, Blake Griffin a en tout cas besoin d’un nouveau challenge, dans une bonne équipe, et il devrait trouver son bonheur après un passage compliqué à Detroit. À condition que ses genoux le laissent tranquille…

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.