Le parquet du All-Star Game 2021 en hommage aux universités historiquement noires

Sous l’impulsion de Chris Paul, le président du syndicat des joueurs, le All-Star Game 2021 de dimanche sera placé sous le signe des HBCU (« Historically Black Colleges and Universities »), ces universités qui accueillaient les étudiants noirs du temps de la ségrégation et qui continuent de garantir l’éducation des lycéens les plus pauvres issus des minorités, 75% des élèves des HBCU étant issus de familles à faibles ou très faibles revenus.

Ainsi, entre les divers concours et le match en lui-même, ce sont près de 3 millions de dollars que la NBA va distribuer à plusieurs associations qui soutiennent financièrement les HBCU.

La ligue va également faire des dons à la lutte contre le Covid-19, alors qu’elle vient de dévoiler le parquet du match des étoiles, qui doit représenter l’esprit des HBCU et qui a été dessiné par divers étudiants de ces facs.

Toujours dans l’optique de mettre à l’honneur les HBCU, les arbitres du match (Tom Washington, Courtney Kirkland et Tony Brown) en sont tous les trois issus, respectivement de Norfolk State, Southern University et Clark Atlanta University, alors que la ligue a également annoncé que les 300 personnes présents virtuellement dans les tribunes de la rencontre seront des étudiants des HBCU mais aussi des membres du personnel soignant.