Pronostics NBA | Misez sur Ja Morant face aux Bucks

Avant une pause d’une semaine, Money Time choisit de parier sur la rencontre entre les Grizzlies et les Bucks, et notamment sur Ja Morant en grande forme depuis son retour de blessure.

– Ja Morant marque 20 points ou + et réussit 10 passes ou +. La cote : 4.0.

– Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Ja Morant marquent 20 points ou + chacun. La cote 3.0.

– Jonas Valanciunas marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. La cote : 4.0.

