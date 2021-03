Torrey Craig dans l’impasse à Milwaukee

En quittant Denver, où ses qualités défensives avaient été intéressantes mais son temps de jeu limité, pour Milwaukee et les Bucks, Torrey Craig pensait sans doute vivre une aventure plus passionnante.

Mais l’ailier de 30 ans vit une saison difficile. Déjà parce que les blessures le plombent. Il a été touché à la cuisse pendant le training camp, puis s’est cassé le nez après quelques jours de compétition. Il n’a donc pu vraiment enchaîner les matches qu’à partir du 24 janvier, sans vraiment convaincre.

Pire, depuis le 14 février dernier, il n’a joué que 39 minutes au total en quatre matches disputés (plus cinq DNP) et n’a inscrit aucun point…

« Il faut peser le pour et le contre, puis prendre des décisions difficiles », assure Mike Budenholzer au Milwaukee Journal Sentinel. « On a misé sur Thanasis Antetokounmpo dernièrement. Il a apporté des choses positives. Pat Connaughton et les autres joueurs sur les ailes sont bons, donc il y a des choix à faire pour un coach. Dès qu’on a besoin d’un stop, on a confiance en lui, mais parfois il faut savoir s’appuyer sur certains joueurs et c’est dur de faire des changements d’un match sur l’autre. »

Ensuite donc car la concurrence est forte. Si bien que l’optimisme ne règne pas dans le discours du coach, dès qu’il s’agit de savoir s’il va réussir à lui trouver ou non des minutes. Il ne reste alors que la patience pour Torrey Craig.

« Un des facteurs les plus importants, c’est qu’il joue à la même position que Giannis Antetokounmpo », poursuit l’ancien entraîneur des Hawks. « On l’utilise comme ailier-fort, qui peut défendre sur plusieurs postes. Et les minutes derrière Giannis ne sont pas énormes. Et ailleurs, dans d’autres positions, il y a des joueurs qui aident aussi. Donc on adore Torrey, mais pour le moment, il doit rester prêt. »