Happy Birthday | Les shoots les plus clutch de Jayson Tatum

Joueur élégant, qui a vraiment explosé offensivement la saison passée et qui est désormais un All-Star confirmé, Jayson Tatum a déjà sauvé les Celtics dans plusieurs situations tendues avec son talent et ses tirs décisifs.

Mature, l’ailier a pris ses responsabilités dès sa première saison. Depuis, Boston n’hésite jamais à lui laisser la gonfle dans les moments chauds. Cette saison, il a déjà brillé dans les ultimes secondes face aux Bucks, aux Pistons, aux Pelicans ou encore aux Wizards.

Et ses tirs dans la « bulle » face à Orlando ou, à Boston, pour terrasser les Knicks sont des modèles de technique et de fluidité, qui ne sont pas sans rappeler un certain Kobe Bryant.