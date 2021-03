All-Star Game 2021 : plateau 100% étoilé à 3-points ; seulement trois participants au Slam Dunk Contest

Pour cet All-Star Weekend 2021 si particulier, car condensé et organisé sur un seul jour, la NBA avait décidé de maintenir ses différents concours habituels, à savoir le « Slam Dunk Contest », le « 3-point Contest » et le « Skills Challenge ». Les participants de ceux-ci ont été dévoilés cette nuit et le moins que l’on puisse dire, c’est que le concours à 3-points semble, cette année encore, plus relevé et alléchant que les deux autres.

Pour l’occasion, il n’y aura effectivement que des All-Stars qui se disputeront le titre honorifique de meilleur shooteur de la Ligue puisque Stephen Curry, Devin Booker, Zach LaVine, Jayson Tatum, Donovan Mitchell et Jaylen Brown ont accepté l’invitation de la NBA. Ils s’échaufferont ainsi de manière compétitive, avant de prendre part au All-Star Game dans la foulée. Pour information, par le passé, seuls Curry (2015) et Booker (2018) ont déjà été sacrés dans ce concours, qui avait vu Buddy Hield l’emporter l’année dernière.

Pour ce qui est du concours de dunks, la NBA ne pourra en revanche pas compter sur un plateau tout aussi prestigieux. Compte tenu d’un nombre important de désistements, elle s’est finalement résolue à ne mettre en compétition que trois joueurs à la mi-temps du match des étoiles : Obi Toppin, Anfernee Simons et Cassius Stanley. Autrement dit que des joueurs méconnus du grand public, qui auront la possibilité de se faire un nom et qui tenteront de succéder à Derrick Jones Jr., victorieux en 2020.

Enfin, en ce qui concerne le concours des meneurs (qui n’en porte désormais plus que le nom), la NBA a pu enregistrer les présences de cinq All-Stars, accompagnés d’un joueur supplémentaire présent uniquement pour l’occasion. Chris Paul, Luka Doncic, Julius Randle, Domantas Sabonis et Nikola Vucevic, ainsi que Robert Covington, tenteront donc de succéder à Bam Adebayo, sacré il y a un an.

Rendez-vous dimanche prochain, à partir de 00h30 heure française, pour assister à cet All-Star Weekend 2021, organisé à huis-clos, à Atlanta. Et le programme de l’événement a été établi comme suit : « Skills Challenge » en ouverture, suivi du « 3-point Contest », en amont du All-Star Game. À la mi-temps de celui-ci, le « Slam Dunk Contest » se déroulera ensuite, avant que la seconde période du match des étoiles ne batte son plein.