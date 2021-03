Coaches du mois : un premier trophée pour Steve Nash

Considéré comme l’un des favoris pour le trophée de Coach Of The Year en début de saison, Steve Nash aura eu besoin d’un mois et demi pour trouver ses marques et imposer ses idées à Brooklyn, et la NBA vient de le récompenser du trophée de Coach du mois pour la côte Est.

L’arrivée de James Harden a évidemment changé beaucoup de choses, et en février, Brooklyn a remporté 9 matches sur 13, dont 8 de suite. Dans une conférence Est brouillonne et homogène, c’est suffisant pour récupérer le trophée.

A l’Ouest, aucune surprise puisque Quin Snyder est récompensé pour le beau bilan du Jazz : 12 victoires en 14 matches, et une belle première place à l’Ouest.