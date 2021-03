Qui dit « All-Star Game » dit forcément nouveaux modèles en vogue à prévoir. La date de sortie de la « Air Jordan 35 All-Star » n’a pas encore été révélée mais son intitulé ne laisse guère place au suspense.

Le modèle à la silhouette légèrement redessinée allie robustesse et douceur, notamment avec sa surface en daim gris et ses cols matelassées. Pour dynamiser son côté sombre, majoritairement teinté de noir et gris, la languette et le logo « Jumpman » orange font ressortir l’ensemble.

En attendant des détails sur la date de sortie, le prix est quant à lui déjà connu : 180 dollars.

